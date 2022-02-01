ملكة السيارات...سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 الجديدة مواصفاتها مميزاتها وأنواعها وأسعارها في جميع الدول

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 الجديدة، تعد سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من إنتاج شركه شيفروليه التي تشتهر بإنتاج سيارات ذات جوده عالية على مستوى التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، حيث تعد من سيارات الكروس أوفر التي تتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة وهي إنتاج أمريكي صيني مشترك، وتأتي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 شبيهه بالسيارة باجون 530، وهي صناعة صينية، واليكم مواصفات السيارة مميزاتها وسعرها.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 الجديدة

مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022

يبلغ الطول الكلى لسيارة شيفروليه كابتيفا 4715 ملليمتر، بينما يصل عرضها إلى 1835 ملليمتر.

أما ارتفاع السيارة عن الأرض يقدر ب 1760 مليمتر، وتأتى السيارة بقاعدة عجلات يصل طولها إلى 2750 مليمتر.

يبدأ وزن السيارة في إصداراتها المتنوعة من 1520 كيلوغرام وأقصى وزن لها 1630 كيلو جرام.

تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بعجلات من الألومنيوم بمقاس 17 انش.

السيارة مزوده بمحرك قوي مكون من اربع أسطوانات تبلغ قوته 149 حصان.

يقدر عزم دوران السيارة ب 255 نيوتن/متر.

يأتي محرك السيارة بسعة 1.5 لتر.

تعمل السيارة عن طريق الدفع الأمامي للعجلات ومعدل استهلاك السيارة للوقود 7.5 لتر / 100 كيلو متر.

اقصي مسافة تقطعها السيارة في ساعة واحدة هي 190 كيلو متر.

مميزات سيارة شيفروليه كابتيفا 2020

يمكن للعميل أن يختار ما بين ثلاث إصدارات مختلفة في الإمكانيات من شيفروليه كابتيفا 2022 وهي:

شيفروليه كابتيفا LS

وشيفروليه كابتيفا LT نص فل

شيفروليه كابتيفا premier

تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

تشمل نظام يساعد السائق في عبور المرتفعات.

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا على كاميرا لمراقبة الطريق الخلفي في أثناء القيادة.

كما أنه يمكن تغيير وضعية مقعد السائق في ست اتجاهات مختلفة.

تشتمل السيارة على حساسات يمكنها مساعدة السائق في الركن الخلفي.

كما تتميز السيارة بوجود نوافذ كهربائية يمكن من خلالها دخول السيارة دون استخدام المفتاح.

بها نظام صوتي جيد يشمل أربع سماعات كما يمكن التحكم في درجة الحرارة في مقصوره السيارة الداخلية باستخدام مكيف الهواء اليدوي.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية الجانبية والأمامية التي تجنب الراكبين من التعرض لأذي عند تعرض السيارة للتصادم.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2022