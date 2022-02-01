بالصور سيارة Mg rx8 عملاق السيارات الانجليزية المواصفات والاسعار

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عمر شويل - جدة سيارة Mg rx8 من أفضل السيارات التي يفضلها الأشخاص بشكل عام والرياضيين بشكل خاص، حيث أنها سيارة متعددة الاستعمالات، تحتوي على سبعة مقاعد، كما أنها سيارة قوية ذو تصميم رائع، ويشعر قائدها بروح المغامرة، كما أنها تريح قائدها بشكل كبير على جميع الطرق بفضل أحسن التقنيات الحديثة وتأتي السيارة من أحد اعرق صناع السيارات في التاريخ وهي شركة أم جي الأنجليزية الأصل ولكن يتم تصنيع السيارة بالكامل الان في الصين وتأتي السيارت بمحرك 2000 تيربو وبعزم دوران 360 نيوتن متر ونتعرف الان علي المواصفات الكاملة للسيارة وبعض صور السيارة من الخارج والداخل.

تصميم سيارة Mg rx8

يتسم التصميم الخارجي لسيارة Mg rx8 بالجسم المرتفع عن الأرض، كما أن تصميم هذه السيارة يهتم بأدق التفاصيل مثل غطاء المحرك الذي يشتمل على فتحتين، الإضاءة المميزة، وشبكة الكروم الجريئة حيث أن كل سمة في هذه السيارة تضيف ميزة بارزة إلى الشكل الخارجي الجميل، ومن ألوان هذه السيارة الأبيض والأبيض اللؤلؤي والأزرق والرمادي والأسود والبني، كما أن هذه السيارة تمتلك عجلات مصنوعة من الألومنيوم مقاسها 19 بوصة لتكون قادرة على خوض أمتع المغامرات على أوعر الطرق.

أما عن التصميم الداخلي فتتميز قيادة هذه السيارة Mg rx8 بالراحة الكاملة، حيث أن خيارات الفرش الجلدي باللون الأسود والبني والبيج والأحمر من طراز لوكس، إذ يشعر القائد بالراحة أثناء أداء المغامرة، كما أنه كم أن مقاعدها توفر تدفئة للسائق والراكب الأمامي أيضا، كما أن الصف الثاني من المقاعد قابل للطي مما يسمح بالحصول على مساحة تخزين إضافية في صندوق السيارة بشكل سهل جدا، كما أن تكييف الهواء المزدوج الأمامي ونظام تكييف الهواء الخلفي المنفصل يمكن الأشخاص من الاستمتاع بدرجة الحرارة المثالية كل رحلة.

أدوات السلامة

يستطيع الراكب الشعور بالأمان والراحة وعدم الخوف من المغامرة مهما كانت خطورتها بسبب الوسائد الهوائية وانظمة الحماية التي تحمي السيارة من الانقلاب ومراقبة ضغط الإطارات والكثير من أنظمة السلامة، كما أنه يتوافر داخل السيارة نظام تثبيت السرعة ونظام التحذير من مغادرة المسار و أجهزة استشعار أمامية وخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية، مما يجعل القيادة في مأمن من الأخطار.

التكنولوجيا في سيارة Mg rx8

تمتلك هذه السيارة الكثير من التقنيات الحديثة المتقدمة لتدعم تجربة قيادة آمنة ورائعة ، من خلال السيطرة الكاملة على جميع الأنظمة الموجودة فيمكن تشغيل المحرك بكبسة زر لكي تنطلق السيارة بسرعة كما تتصل شاشة اللمس الملونة بأجهزة الهاتف المحمول بسهولة عبر آبل كار بلاي واندرويد اوتو حيث يمكن من خلالها التحكم في كل قوائم تشغيل الموسيقى والترفيه الصوتي وإجراء الاتصالات الهاتفية أثناء الرحلة.

أسعار سيارة mg rx8 في مصر والسعودية