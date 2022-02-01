سيكويا 2023 تحرج لاندكروزر 2022  بمواصفات خيالية والسر مفاجأة 100%

سيكويا 2023 هي وحش تويوتا الجديد التي سوف تضع لاندكروزر 2022 في موقف محرج وذلك نظرًا لإمكانيات السيارة الجديدة الجبارة من أكثر من ناحية، من بين هذه النواحي، الاتساع وقوة المحرك بالإضافة إلى أن السيارة برغم حجمها الكبير سوف تأتي بوقود هايبرد، كذلك لم تفتقر السيارة إلى التجهيزات التكنولوجية الداخلية، حيث تحتوي السيارة على شاشة عملاقة بأعلى جودة في مقصورة السيارة، ذلك بالإضافة إلى كونها تحتوي على مجموعة الأمان المتطورة المتواجدة في أغلب السيارات الحديثة من مانع انغلاق الفرامل والوسائد الهوائية ونظام تفريق قوة الفرامل بحسب الحالة على العجلات.

سيكويا 2023 تحرج لاندكروزر 2022 بمواصفات خيالية والسر مفاجأة

سر تميز سيكويا 2023 في كونها تتفوق على لاندكروزر 2022 في اتساع المساحة الداخلية للمقاعد بشكل استثنائي.

وفي الوقت نفسه تصميم السيارة الجديدة خلاب ويمتلك نواحي من القوة التي تخلق حالة من التنافسية مع تصميم لاندكروزر.

قوة محرك سيكويا الجديدة التي سوف يجري طرحها في صيف عام 2022 هي 437 حصان ميكانيكي.

كذلك قوة محرك لاندكروزر 2022 في أعلى فئة هي 409 حصان ميكانيكي.

سيكويا الجديدة بقوة عملاقة من أجل سيارة متعددة الوظائف في المملكة العربية السعودية

أبرز ما سوف يميز السيارة الجديدة هو قوة محركها قياسا من تكلفة تحريه من الوقود الهايبرد.

وفي الوقت نفسه لم تصدر ارقام الاستهلاك الرسمية بعد لكن صرفية الوقود ستكون منخفضة بفضل نظام الوقود الهجين.

وتعد هذه السيارة هي السيارة الأقوى من تويوتا حتى الآن بتصميم SUV وهي أيضا معدة مسبقا لتكون قاطرة بقوة جر عملاقة.

سيكويا الجديدة سوف تأتي بنظام شحن سريع يعمل بآلية الشحن ثنائي القطب.

وتحتوي السيارة على ناقل حركة اعتمادي من 10 سرعات.

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