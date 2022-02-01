نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة المذهلة.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا من أهم ما يمكن متابعته للحصول على أفضل سيارة من تلك الماركة التجارية المميزة، ومن خلال الآتي توضيح لمواصفات السيارة والتي تميزها عن غيرها من أنواع السيارات الأخرى من الماركات المنافسة، حيث أن السيارة محتوية على الكثير من الملحقات والتي تستهدف راحة الركاب طوال فترة القيادة، وعبر ما يلي نعرض مراجعة كاملة تخص السيارة من موديل تويوتا تندرا توفر لكافة الراغبين في الشراء لموديل شاحنة تندرا أهم المعلومات عن السيارة وفيما يأتي أيضا توضيح لتكلفة الشراء بالأسواق.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا

المواصفات والأسعار لسيارة تويوتا تندرا نتعرف عليها من خلال الآتي حيث تعتبر مواصفات السيارة من نوع تندرا من بين أهم ما يتم البحث عنه بشكل مستمر حيث تعد السيارة من بين أقوى ما يتوفر من شاحنات بالأسواق المحلية والعالمية والمواصفات نعرضها فيما يأتي.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

مواصفات سيارة تويوتا تندرا نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

السيارة ينتج المحرك الخاص بها قوة تعدل ثلاثمئة تسعة وثمانين حصان.

المحرك من النوع التوين تربو.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل لنحو ستمائة تسعة وأربعين نيوتن لكل متر.

المحرك تصل السعة الخاصة به إلى ثلاثة ونصف لتر.

السيارة تمتاز بسعتها من الداخل.

أهم ما تمتاز به السيارة

السيارة من نوع موديل تندرا تحمل العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من أنواع السيارات الأخرى التي تتوفر بالأسواق، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المميزات الخاصة بالسيارة:

السيارة متوفر فيها العديد من المزايا أهمها سعة المقعد وتوفر إمكانية ضبط مستواها كهربيا.

السيارة أيضا تتسم بقوة هيكلها.

السيارة أيضا تتسم بقوة هيكلها. البراعة في تصميم المقصورة الداخلية.

أهم تجهيزات السيارة:

المكابح المانعة للانغلاق.

العديد من الملحقات أبرزها شاشة بمقاس سبعة بوصة.

منفذ إي يو إكس ويو إس بي.

سعر سيارة تويوتا تندرا

سعر سيارة تويوتا تندرا من أهم المعلومات الخاصة بالسيارة حيث تتوفر السيارة بالسوق المحلي بسعر أربعمائة وخمسين ألف جنيه وهو ما يقرب من مائة ألف ريال سعودي بالمملكة السعودية.