بدون مقدم لمدة 5 سنوات ...أقوي وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا K82022 بمواصفات ومميزات جبارة

أقوي وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا K82022، عروض تقسيط سيارة كياK82022 لمدة 5 سنوات، الكثير من محبي اقتناء السيارات الحديثة يبحثون عن التخفيضات التي يتم عرضها، وعن عروض التقسيط التي تعرضها الشركة كل مرة على السيارات الجديدة التي يتم طرحها في السوق، ومن هذه السيارات سنتحدث معكم اليوم عن سيارة K8 2022

أقوي وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا K82022

يوجد أكثر من فئه من سيارة كيا K8 2022 وكل منها لها عرض مناسب والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم عروض تقسيط سيارة كيا K8 2022 في السعودية وهي:-

تقسيط سيارة كيا K8 2022

عرض تقسيط سيارة كيا K8 LX 2022.

يصل سعر السيارة 139.148 ريال سعودي.

القسط الشهري 2.581 ريال

الدفعة الأولي : 13.915 ريال

الدفعة الأخيرة : 41.751 ريال .

تصل مدة التقسيط 60 شهر .

عرض تقسيط سيارة كيا K8 EX mid 2022

قد يصل سعر السيارة حوالى 170.198 ريال.

القسط الشهري 3.156 ريال.

الدفعة الأولي : 17.020 ريال

الدفعة الأخيرة : 51.060 ريال .

تصل مدة تقسيط السيارة لمدة 5 سنوات .

عرض تقسيط سيارة كيا K8 EX Full 2022 .

القسط الشهري 3.604 ريال

الدفعة الأولي : 19.435 ريال.

الدفعة الأخيرة : 58.305 ريال.

وتصل مدة تقسيط السيارة 5 سنوات أي 60 شهر .

مواصفات ومميزات وسعر سيارة كيا K8 2022

مواصفات طرحت سيارة كيا K8 2022 بمواصفات مميزة مثل :

شبك متداخل بشكل وجه نمر، كما يوجد بها كشاف ليد على جانبي السيارة في الخلف.

تمتلك سيارة كيا K8 2022 على محرك سعته 3.5 لتر .

يتوفر بسيارة كيا دعم ذكي للمقعد الخاص بالقيادة، ويتم تفعيل تلك الخاصية بشكل أوتوماتيكي عندما تزيد السرعة الخاصة بالسيارة عن ١٢٩ كيلومتر للساعة.