أقوي عرض جبار... عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات بدون مقدم بمواصفات ومميزات جبارة

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022، تعد عربية كيا سبورتاج 2022 من أحدث أنواع العربيات التي تم إنتاجها في الوقت الحالي، وربما يود الأشخاص من محبي العربيات الحديثة وممن يتمنى تجربة ركوبها معرفة مواصفات هذه العربية، وأسعارها المتاحة بها، ومميزات تلك العربية الحديثة الفاخرة، فتابعونا حتى تتعرفوا على مواصفات تلك السيارة وأسعارها.

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022

قد تحتوى سيارة كيا سبورتاج 2022 على أكثر من فئه وكل فئه منها تحتوى على عرض تقسيطخاص بها واليكم عروض تقسيط فئات سيارة كيا سبورتاج 2022

الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2022 وهي كيا سبورتاج اس اكس

قد تصل قيمة سيارة كيا سبورتاج اس اكس 105.338 ريال سعودي .

تصل قيمة القسط الشهري للسيارة 1.954 ريال، وإذا زادت مدة التقسيط زادت قيمة القسط .

وتصل الدفعة الأولي من قيمة سيار سيارة سبورتاج كيا سبورتاج اس اكس 10.533 ريال سعودي، من سعر السيارة الأصلي .

تصل سعر القيمة المضافة للسيارة 31.602ريال سعودي، والتي يتم دفعها مع الدفعة الأخيرة من قسط السيارة

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات كيا سبورتاج 2022 ، تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022بمواصفات كثيرة سنعرضها لكم تاليا.

ولعل البعض من متابعي موديلات سيارة كيا سبورتاج يعرف المواصفات التي عرضت بها سابقا منذ عام 2016 الى عام 2021.

أما حديثنا اليوم فهو عن موديل سيارة كيا سبورتاج 2022.

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022بمواصفات عديدة وهي كالاتي :

تعتبر تلك السيارة منتمية لنوع السيارات الرياضي m SUV وهي يتم إصدارها بعدد خمس فئات متعددة ومختلفة من ناحية الاستخدام، لكي تناسب جميع أزواق المشتريين.

تمتلك هذه السيارة محرك رباعي سعته 1.6 لتر بألف وستمائة سي سي وبقوة تقدر ب 140 حصان، وعزم دورانها161 نيوتن لكل متر.

محرك العربية يأتي بناقل أوتوماتيكي ست سرعات.

تسارع السيارة يبدأ من الثبات إلى 100 كيلو متر في الساعة في وقت يقدر بإحدى عشر ثانية تقريبا.

تقوم السيارة باستهلاك ما يصل إلى 6.8 لتر وقود حتى يتسنى لها قطع 100كيلو متر في الساعة.

تتحرك السيارة بمنظومة تسمى بالجر الأمامي لعجلاتها.

ارتفاع السيارة عن الأرض يقدر ب 173 مليمتر، أما قاعدة عجلاتها فطولها2670 مليمتر.

أسعار كيا سبورتاج 2022.

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية بمبلغ يصل إلى 95 ألف ريال سعودي تقريبا.