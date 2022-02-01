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عمر شويل - جدة توفير 45 ألف ريال في سعر جي ام سي يوكن 2021 العائلية تخفيض يتجاوز مذهل %17 للسيارة الأكثر مبيعاً، السيارة العائلية الأكثر مبيعاً بالمملكة العربية السعودية جي ام سي يوكن انضمت إلى سلسلة تخفيضات المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، تتميز تلك الفئة بمحرك محرك 5300 سي سي 8 سلندر بنزين، تعمل بنظام الدفع الخلفي و قير اوتوماتيك، نقدم لكم اليوم السعر الجديد للسيارة، كافة مواصفات السيارة بالإضافة إلى المعرض الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة جي ام سي يوكن SLE 2021.

توفير 45 ألف ريال في سعر جي ام سي يوكن 2021

انضمت فئة SLE إلى تخفيضات معرض عماد الدين للسيارات بالرياض، أصبحت تتوفر سيارة جي ام سي يوكن SLE 2021 العائلية بسعر 216 ألف و 200 ريال بدلا من 261 ألف و 300 ريال، توفير 45 ألف ريال تخفيض يتجاوز 17% على السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة العربية السعودية، كما تتميز بكافة مواصفات الأمن و السلامة فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب وعدد سبع احزمة امان.

مزايا جي ام سي يوكن SLE 2021

تتميز خارجية فئة SLE بانوار ليد عالي واطي، ليد نهاري و كشافات ضباب ليد، عدد اربعة حساسات امامية و جنوط المنيوم مقاس 18 انش، حنايا عفش و وطايات جانبيه، تتميز خلفية سيارة جي ام سي يوكن SLE 2021 السيارة العائلية بجناح خلفي، انوار ليد خلفية، مساحة زجاج خلفي، كاميرا خلفية، كما تتميز بعدد اربع حساسات خلفية، شنطة كهربائية و التحكم في السيارة عن طريق الريموت، تتميز داخلية السيارة بمنفذ USB، منفذ طاقة و مسند بالوسط درج مع حاملات أكواب، فتحات تكييف خلفية، منفذين تايب سي خلفية مع منفذ طاقة و مسند خلفي مع حاملات أكواب.

داخلية جي ام سي يوكن SLE 2021

تتميز فئة SLE من السيارة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي و إمكانية التشغيل عن بعد، امكانية فتح الشنطة كهربائيا عن بعد، نظام السنتر لوك وزجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة، مقود مكسو بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في عداد رحلات، مثبت السرعه، الأوامر الصوتية و البلوتوث، تتميز كذلك ب مزايا أمان السيارة المميزة جلنط كهربائي، نظام المنحدرات، شاشة معلومات تدعم نظام أبل كار بلاي و نظام اندرويد اوتو، مكيف لمس ذو تحكم منفصل بين السائق و الراكب لسيارة جي ام سي يوكن SLE 2021 العائلية.