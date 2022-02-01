سعر هيونداي اكسنت في السعودية أرخص سيارة سيدان تبدأ بـ 50 ألف ريال فقط

سعر هيونداي اكسنت في السعودية ، Hyundai Accent هي إحدى السيارات الرائعة التي كان لها تجارب مميزة مع مُستخدميها وهي إحدى سيارات شركة هيونداي موتورز الشركة الرائعة والرائدة في صُنع وإنتاج السيارات، تم إنتاج أول خط لها في عام 1995 في كوريا الجنوبية وكانت تباع باسم فيرنا و أكسيل في أستراليا، وتعتبر هيونداي أكسنت من السيارات العائلية الصغيرة بفضل حجم مقصورتها الفسيحة التي تسع على الأقل 4 بالغين، وتتوالى سلسلة نجاحات إنتاج وبيع ملايين النسخ من Accent حتى الآن في جميع أنحاء العالم بنجاح منقطع النظير بفضل تصميمها الداخلي والخارجي الفريد وأسعارها التي لا تضاهي مواصفاتها الُمذهلة، نحن بصدد معرفة سعر Hyundai Accent في السعودية ومناقشة أهم المواصفات المُميزة في هذه السيارة.

مواصفات Hyundai Accent 2022

سعة محرك السيارة 1.6 لتر و 4 سلندر.

قوة المحرك 123 حصان.

قوة عزم الدوران 151 متر.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

ناقل الحركة يعمل أوتوماتيك.

طول السيارة 4.440 ملم.

عرض السيارة 1.729 ملم.

ارتفاع السيارة 1.475 ملم.

قاعدة الجلات قياس 2.600 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 396 لتر.

نظام ABS مانع انغلاق الفرامل.

نظام VSC للتحكم في ثبات السيارة.

نظام مانع الحركة.

نظام BA مساعد للفرامل.

نظام إنذار مانع السرقات.

كاميرا مراقبة خلفية.

إمكانية تثبيت مقعد الطفل من خلال ISOFIX.

نظام مراقبة الضغط على الإطارات.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام المساعدة على تسلق المرتفعات.

نظام التحكم في الجر.

سنتر لوك.

فتحة سقف كهربائية.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

إمكانية ضبط المقعد يدويًا.

المقود مصنوع من الجلد.

كمبيوتر لعرض قياس الأميال المتبقية لاستهلاك الوقود.

مصابيح للترحيب وقراءة الخرائط وأرضية.

مرايات الأبواب إلكترونية.

نوافذ الأبواب الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مصابيح أمامية وخلفية للضباب.

مصابيح أمامية من الهالوجين.

ميزة إزالة الضباب للنافذة الخلفية فقط.

إمكانية التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة.

مرآة للتعتيم أوتوماتيكية.

مكيف أوتوماتيك.

شاشة معلومات ووسائط تعمل باللمس.

شاشة صغيرة لعرض درجة الحرارة.

بلوتوث – MP3 – راديو – مدخل لـ الـ USB.

ميزة الدخول من غير مفتاح.

مشغل أقراص.

ميزة زر بدء التشغيل.

مقبس أمامي 12V.

سعر هيونداي اكسنت في السعودية

تختلف أسعار فئات سيارات Hyundai Accent لاختلاف مواصفات ومزايا كل فئة عن آخرى:

سعر هيونداي اكسنت 2022 1.6L Base بـ 52.000 ريال سعودي.

2022 1.6L Base بـ 52.000 ريال سعودي. سعر هيونداي اكسنت 2022 1.4L Mid بـ 53.350 ريال سعودي.

بينما سعر هيونداي اكسنت 2022 1.4L Mid بـ 55.000 ريال سعودي.

أما سعر هيونداي اكسنت 2022 1.6L High بـ 60.500 ريال سعودي.

صور هيونداي اكسنت 2022