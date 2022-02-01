نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم حصري على أسعار جميع فئات تويوتا كورولا 2022 في أقوى عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم حصري على أسعار جميع فئات تويوتا كورولا 2022 في أقوى عروض عبداللطيف جميل، نقدم لكم اليوم أقوى العروض وأقل الأسعار المتوفرة على تويوتا كورولا الجديدة بجميع فئاتها، حيث شهدت أسعار جميع إصدارات كورولا 2022 التي وصل عددها إلى 9 فئات انخفاضاً ملحوظاً لدى جميع معارض الوكيل. وبلغ سعر الفئة الأولى الآن من تويوتا كورولا 2022 وهي فئة XLI ستاندر 65 ألف و 700 ريال، وذلك مع إمكانية التقسيط عبر عبداللطيف جميل للتمويل بقسط شهري 1314 ريال بدلا من الكاش. تأتي تلك الفئة بمحرك إقتصادي 3 سلندر سعة 1500 سي سي وقير أوتوماتيك، وهي تتميز بحساسات خلفية وشاشة ترفيه ومقاعد مخمل، الجنوط مقاس 15 إنش والإضاءات هالوجين.

عروض كورولا 2022 عبداللطيف جميل

الفئة التالية هي تتوفر فئة اكس ال آي المطورة ويبلغ سعرها الآن 68 ألف و900 ريال نقداً أو تقسيط 1378 ريال على 5 سنوات، وتتفوق تلك الفئة بنظام تثبيت السرعة وكاميرا خلفية وجنوط مقاس 16 إنش. الفئة الثالثة من كورولا 2022 هي نسخة اكس ال آي أيضاً ولكن بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر مع نفس تجهيزات الفئة الأولى، تتوفر السيارة الآن بسعر 69 ألف و400 ريال كاش أو 1388 ريال بالتقسيط. أما الفئة الرابعة فهي تأتي بنفس تأتي بنفس محرك الفئة الأولى ولكنها تتفوق بفتحة سقف، نظام تثبيت السرعة، كاميرا أمامية وخلفية وجنوط 17 إنش، تتوفر تلك الفئة بسعر 74 ألف و100 ريال كاش أو 1482 ريال قسط شهري بتمويل من عبداللطيف جميل.

الفئة الخامسة من تويوتا كورولا الجديدة تأتي بنفس حرك الفئة الثالثة مع مزايا وتجهيزات الفئة الرابعة، وبلغ سعرها ضمن عروض تويوتا عبداللطيف جميل 77 ألف و700 ريال نقداً أو 1554 ريال تقسيط. أما بالنسبة للفئة السادسة فهي فئة XLI هايبرد المطورة والتي تأتي بمحرك هجين 4 سلندر سعة 1800 سي سي، السيارة اقتصادية جداً بمعدل 27.6 كم/لتر وهي مزودة بمثبت سرعة، فتحة سقف، شاشة ترفية وكاميرا خلفية، وبلغ سعرها الآن 79 ألف و300 ريال كاش أو 1586 ريال بالتقسيط على 5 سنوات.

أسعار فئات تويوتا كورولا موديل 2022

بهذا تكون قد انتهت جميع إصدارات اكس ال آي الستة من تويوتا كورولا 2022، ونتحول إلى الثلاث فئات المتبقية وهي إصدارات جي ال آي بمواصفات وتجهيزات مختلفة. حيث بلغ سعر تويوتا كورولا 2022 فئة GLI وهي الفئة السابعة 79 ألف و300 ريال نقداً أو 1586 ريال بالتقسيط. وهي تأتي بنفس محرك الفئة الأولى ولكنها تتفوق بنظام تثبيت سرعة وفتحة سقف، 6 مكبرات الصوت وشاشة ترفيه، كاميرا خلفية و جنوط مقاس 17 إنش.

الفئة الثامنة وهي نسخة GLI المطورة تأتي بنفس مواصفات المحرك الخاص بالفئة الثالثة، وذلك مع نفس تجهيزات الفئة السابعة مضاف لها وإضاءات ليد بالكامل، ويبلغ سعرها 82 ألف و900 ريال كاش أو 1658 ريال تقسيط على 5 سنوات. أما الفئة التاسعة والأخيرة GLI هايبرد فهي تأتي بمحرك هجين 4 سلندر سعة 1800 سي سي مع تجهيزات الفل الكامل، وبلغ سعر كورولا جي ال آي هايبرد 87 ألف و600 ريال نقداً أو 1752 ريال بالتقسيط.