بـ700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بتقسيط مريح في السعودية

بـ700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بتقسيط مريح في المملكة العربية السعودية بأسعار أقل من ألف ريال سعودي ومن بين هذه السيارات وما سنقوم بمناقشة مواصفاتها وأسعارها هي سيارة تويوتا كورولا 2018 وإم جي 5 2021 وأيضًا هيونداي أكسنت 2020، وهذه السيارات تتميز بأنها من أفضل السيارات التي كانت لها صيت كبير وقت انطلاقها وكذلك بعد انتشارها وحتى الآن لها شهرة واسعة وإمكانياتها عالية وهي فرصة عظيمة للأشخاص الغير قادرين على شراء سيارة جديدة بأسعار باهظة.

أفضل سيارات مستعملة للتنازل في المملكة العربية السعودية

تويوتا كورولا 2018

السيارة سعرها يبلغ حوالي 42 ألف ريال سعودي ويمكنك تقسيطها بقسط شهري يبدأ من ألف وخمسمئة ريال سعودي.

المحرك الأول للسيارة سعته تبلغ 1600 سي سي وقوته حوالي 121 حصان بينما عزم دوران السيارة أقصاه يبلغ 157 نيوتن لكل متر وفي غصون 11 ثانية يبدأ التسارع من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة.

أما محرك السيارة الثاني فسعته تبلغ 2000 سي سي وأقصى عزم دوران له 187 نيوتن لكل متر وقوته تبلغ 143 حصان بينما اقصى سرعة 195 كيلو متر لكل ساعة.

طول السيارة يبلغ أربعة أمتار و620 سم بينما عرضها متر واحد و775 سم وارتفاعها يصل إلى متر و485 متر.

طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ مترين و700 سم ووزن السيارة الكلي حوالي 1295 كيلو جرام.

2. هيونداي أكسنت 2020

قسط السيارة الشهري يبلغ 713 ريال سعودي وسعرها الكلي هو لا شئ حيث أنها مقدمة بدون أي مقابل وتوجد في منطقة الرياض السعودية.

أطوال السيارة على الترتيب هم 4.4 ، 1.7 ، 1.4 متر من طول وعرض وارتفاع.

أقصى سرعة للسيارة هي 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون حوالي 11.2 ثانية.

معدل استهلاك السيارة من البنزين هو 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة هو 480 لتر.

مقاس الجنوط الرياضي لعجلات السيارة هو 15 بوصة.

2. إم جي 5 2021