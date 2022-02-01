مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 الأكثر قوة وصلابة في السعودية

سيارة تويوتا تندرا 2022 من أقوى السيارات التي تم إصدارها في سوق السيارات السعودي والتي أثبتت جدارتها وقوتها للتغلب على صعوبات الطرقات بالمملكة، وقد حان الوقت لنقدم لكم أهم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 والذي يبحث عنها معظم محبين السيارات القوية في السعودية، حيث تأتي السيارة بمواصفات ومميزات لا مثيل لها ويمكن للجميع التعرف على السيارة عن قرب فتابعونا في السطور القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

تضم السيارة مجموعة كبيرة من المواصفات الصعب الحصول عليها بأي سيارة أخرى ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

تمتلك السيارة محرك قوي تبلغ سعته 3.5 لتر وبقوة 389 حصان وله قدره سحب تصل إلى 8300 رطل.

تأتي السيارة مع ناقل حركة يعمل تلقائياً ومكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى محرك أخر هجين تبلغ مساحته إلى 3.5 لتر ثنائي التيريو ومزود ببطارية من النيكل والمعدة بقوة 288 فولت.

توجد السيارة بتصميمين كلاً منها مختلف عن الآخر فيوجد بها 4 أبواب ومصابيح أمامية من الليد ويكون متوفر على جانبي شبكة السيارة من جهة الأمام.

تضم السيارة شاشة تعمل باللمس وتكون السيارة مزودة بشاحن لاسلكي.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على وحدة قيادة مركزية يتم استخدامها لجميع الأغراض المختلفة.

تم تجهيز مقاعد السيارة بشكل أوتوماتيكي من الخلف والأمام بجانب وظيفة التبريد والتدفئة.

تحتوي على مجموعة محدودة من الكبائن المزدوجة بجانب التصميم الخارجي المعروف بقوة عضلاته.

سعر سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

يتم طرح سيارة تويوتا تندرا 2022 في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية بسعر يتم تحديده على حسب نوع وفئة السيارة فقد يبدأ سعر السيارة من 168 ألف ريال سعودي، بينما يبدأ سعر السيارة البلاتينية من 195 ألف ريال سعودي وترد برو يبدأ من 191 ألف ريال سعودي.