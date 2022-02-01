تويوتا لاندكروزر برادو Land Cruiser Prado 2022 أهم مواصفات عملاق القوة وسعرها

سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 Toyota Land Cruiser Prado أجدد إصدارات شركة تويوتا لـ سيارات SUV الرياضية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 70 من إصدار أول سيارة تويوتا لاند كروزر في التاريخ، لذا نجد داخل السيارة هدية من شركة تويوتا عبارة عن شارة تدل على الذكرى السبعين، مع دواسات للأرضية تحمل شعار الإصدار الخاص، تعرف على كافة تفاصيل إصدار سيارة لاندكروزر برادو الجديد للعام 2022، وأهم مميزاتها وأسعارها في السوق السعودي.

تويوتا لاندكروزر برادو Toyota Land Cruiser Prado 2022

تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر بقوة 164 حصان، وبسعة 2.7 لتر، كما يمكنك أختيار محرك غيره لتحصل على محرك ديزل 4 سلندر بسعة 2.8 لتر، أو المحرك الأقوى بينهم وهو محرك 6 سلندر الذي يوفر سعة 4 لتر.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يوفر للسائق 6 سرعات مختلفة.

يبلغ عزم الدوران للسيارة 246 نيوتن/ متر.

تأتي السيارة بخزان وقود بسعة 87 لتر.

السيارة تأتي بجنوط معدنية سميكة بمقاس 18 بوصة.

التصميم الخارجي للسيارة يوحي بالقوة والفخامة معاً، فهي تشبه سيارة ليكزس جي اكس إلى حد كبير، وخاصة مصابيح الإنارة الأمامية الليد ذات الإضاءة العالية.

تتوفر السيارة باللون الأبيض الكريستالي، الأسود، الأحمر الميكا، الأسود الميكا، وأفانتي جارد برونزي.

مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022

السيارة مزودة بعدد 4 سينسور “حساسات” لرصد أية عقبات في الطريق، اثنان في الأمام واثنان منهم في الخلف.

السيارة مدعومة بنظام التحكم في الجر لضمان ثبات أكثر أثناء القيادة.

مزودة بنظام تنبيه الانحراف عن المسار.

تدعم نظام للتحكم في الجر، كما أنها مزودة بـ رادار لتثبيت السرعة.

المقصورة الداخلية في Toyota Land Cruiser Prado 2022

تأتي السيارة بمقاعد توفر لك الراحة التامة عن طريق التحكم الكهربي بها لتأخذ العديد من الوضعيات المريحة للجسم.

السيارة على غرار السيارات الرياضية والعائلية مدعومة بصفين من المقاعد الأساسية، مع وجود صف ثالث اختياري، نظراً لكونه قابل للطي في 4 اتجاهات، والتعديل كهربائياً.

تدعم السيارة شاشة تعمل باللمس بحجم 9 بوصة للتحكم والترفيه.

السيارة مزودة بوسائد هوائية للرأس، ووسائد هوائية للركبة بالنسبة للساق لضمان السلامة والأمان عند الصدمات.

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022

تتمتع سيارة لاندكروزر برادو إصدار عام 2022 المميزة بمواصفات جعلتها من أقوى المنافسين ضمن فئة سيارات SUV 2022 الرياضية، ومتوفرة بالأسعار التالية: