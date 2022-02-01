نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمتوسطي الدخل وبدون مقدم عروض السيارات الجديدة لعودة المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة عودة الحضور للدراسة في المملكة العربية السعودية، هناك احتفالات لتلك المناسبة وتقديم ع روض جبارة للسيارات الحديثة م وديل 2022، والتي تكون بمميزات قوية ومتنوعة، والتي تكون بدون مقدم ومن غير رسوم إدارية وأيضاً لا تحتاج إلى كفيل، والقسط الأول مجاني، فهيا إلى التميز وامتلاك سيارة أحلامك في أسرع وقت وبدون شروط معقدة، وهناك عروض سيارات تمويلية لفئات وموديلات تويوتا، جيلي، كيا، هيونداي سوزوكي، فقط تقدم لطلب العرض المدرسي للسيارات الجديدة.

عرض سيارات العودة للدراسة

تقدم أفضل الشركات والبنوك السعودية أنواع متعددة من التمويلات الجبارة بعدة مزايا قوية، قرض يبدأ من 5000 ريال ويصل 250 ألف ريال، حتى يحصل الفرد على ما يستحق من التمويل المميز لراحة أطول وأمان والحصول على منتج جيد، كل هذا من خلال البنوك والشركات داخل المملكة العربية السعودية والتي موثقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، قرض شخصي براتب 2000 ريال بدون كفيل، والتي متاح لها مزاولة تقديم التمويل الشخصي، أو التملك للسيارات أو الإجارة والترميم للبناء الذاتي، فلك حرية الاختيار لسيارتك من خلال العروض المقدمة لك، وذلك للاحتفال بمناسبة العودة للمدارس والدراسة والحصول على سيارة أحلامك بأفضل سعر وأقل قسط شهري.

شروط عروض سيارات العودة للمدارس

احصل على سيارتك التي تتمناها من السيارات المعلن عنها في شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، والذي ييقدم نخبة متنوعة وقوية من أفضل العروض التمويلية لتأجير السيارات الجديدة أو المستعملة، شروط الحصول على أفضل السيارات، وهناك هذا التمويل متوفر لجميع المواطنين والمقيمين ويتاح للمتقاعدين الحصول على هذا القرض، بدون مقدم، وأيضاً متاح بدون كفيل إذا كان هناك سجل ائتماني جيد ويتم إيضاح ذلك بإرفاق كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وفترة سداد التمويل تستمر حتى 60 شهرا، والسيارات المتاحة في العرض هي راش تويوتا ستاندرد بدفعة شهرية 1140 ريال شهريا، كولراي جيلي باسيك بقسط 1206 ريال، سونيت كيا لاكس 1314 ريال، كريتا هيونداي فليت بقسط 1411 ريال، ارتيجا سوزوكي بقسط شهري 1193 ريال، ويمكنك أن تختار منهم المناسبة لك والتي تناسب راتبك الشهري وراحتك.

يجب أن تكون من الموظفين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

يكون الراتب الشهري للموظف الحكومي والقطاع الخاص لا يقل عن 3000 ريال.

كما يجب أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن شهر لمن يعمل بالقطاع الحكومي.

من يعمل بجهة خاص لا تقل الخدمة قبل طلب التمويل عن ثلاثة أشهر.

طلب تمويل سيارات العودة للمدارس

يمكنك أن تتقدم بطلبك للحصول على التمويل التأجيري للسيارات الجديدة من خلال شركة عبد اللطيف جميل لجميع الأنواع، فقط من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو يمكنك الاتصال على الرقم المجاني للشركة وهو 8002442211 أو التوجه إلى أقرب فرع لك ويمكنك استخدام حاسبة تمويل عبد اللطيف جميل لتقم بالمقارنة بين العروض المتوفرة لديهم وتختار الأفضل لك، ويتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية والعنوان الوطني وصورة من رخصة القيادة وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وتعريف بالراتب.