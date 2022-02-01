ارخص نظام تقسيط سوزوكي فيتارا suzkui vitara 2022 من عبد اللطيف جميل في السعودية مواصفاتها جبارة

ارخص نظام تقسيط سوزوكي فيتارا suzkui vitara 2022 من عبد اللطيف جميل قدمت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل في المملكة العربية السعودية عرض تقسيط مميز على سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة لمدة خمس سنوات (60 شهرًا)، وتعتبر سيارة سوزوكي فيتارا من أفضل سيارات سوزوكي اليابانية ويمكنك تحديد قيمة القسط الشهري بحسب مقدرتك على سداد لكنه يبدأ من ألف و300 ريال سعودي، وسنوضح لكم بالتفصيل أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك الأسعار المقدمة بها في أسواق السيارات السعودية.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

أبعاد السيارة الثلاثة على الترتيب هي أربعة أمتار و42 سم طول ومتر و82 سم عرض ومتر واحد و71 سم ارتفاع.

سعة موتور السيارة تبلغ 1600 سي سي وأقصى عزم دوران لها 156 نيوتن لكل متر وقوته الحصانية هي 120 حصان.

مزودة بفتيس مقترن بموتور السيارة مكون ن ست سرعات وأربع أسطوانات و16 صبابة

مميزات سوزوكي فيتارا موديل 2022

تعمل بنظام الدفع الامامي للعجلات.

المصابيح تعمل بإضاءة عالية من النوع الليد سواء من الأمام أو الخلف.

نوافذ السيارة مطلية بمادة الكروم اللامع.

تحتوي السيارة على أربع مقاعد والعجلات مصنوعة من المعدن.

خاصية تنبيه السائق عند الاصطدام.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS ونظام التثبيت الإلكتروني للسرعة.

تعمل السيارة بخاصية الحقن الإلكتروني للبنزين.

نوافذ السيارة تعمل كهربيًا.

مزودة بعدة وسائد هوائية تحمي الركاب عند الإصطدام.

نظام التكييف داخل السيارة يعمل إلكترونيًا ومزودة بريموت كنترول.

تحتوي على خاصية الايموبليزر لحماية السيارة ضد السرقة.

عيوب سوزوكي فيتارا موديل 2022

رداءة جودة المقصورة الداخلية والتي أقل جودة من المنافسين.

مساحة الحقيبة الخلفية ضيقة نوعًا ما وكذلك مقاعد الصف الثاني.

ضعيفة وغير ثابتة عند السير على الأراضي الغير ممهدة الوعرة.

قطع غيارها غير متوفرة بالشكل الكافي لأنها جديدة نوعًا ما وكذلك عملية صيانتها مكلفة وصعبة.

تقسيط عبد اللطيف جميل على سوزوكي فيتارا موديل 2022

جاء التقسيط المميز من شركة عبد اللطيف جميل السعودية كالآتي:-