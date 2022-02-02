نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة المذهلة.. سيارة كيا نيرو 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا نيرو نتابعها عبر التقرير الآتي والذي يشمل عدد من المواصفات والملحقات الخاصة بالسيارة والتي تتوفر فيها وتعتبر من بين أهم التجهيزات التي تتواجد بالسيارة المكابح والتي قد تم التعديل عليها لمزيد من الأمان طوال فترة القيادة الخاصة بالسيارة، ومن خلال تلك السطور نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وكل ما يتواجد بها من مواصفات، وأهم المزايا والتجهيزات التي تتواجد بالسيارة، ومن خلال ما يأتي معلومات عن التكلفة السعرية للسيارة.

مواصفات سيارة كيا نيرو

المواصفات والأسعار لسيارة كيا نيرو تعد هي أهم ما يتساءل عنه مختلف المقبلين على الشراء لهذه المركبة والتي تحمل العديد من الخصائص والمميزات وكل التجهيزات التي تتيح سبل القيادة بأمان، والمواصفات نذكرها من خلال الآتي من تلك الفقرة المقبلة:

مواصفات ومميزات سيارة كيا نيرو

مواصفات سيارة كيا نيرو نتابعها عبر الآتي:

السيارة بمحرك بالقوة ثمانين حصان.

عزم دوران المحرك مائتين ثمانية وتسعين نيوتن لكل متر.

السيارة تمتلك قوة التصميم والهيكل الخارجي.

السيارة تمتلك محرك بالسعة ألف وستمائة سي سي.

تجهيزات السيارة سيارة كيا نيرو

تلك السيارة من نوع كيا نيرو هذا الموديل الكوري بالتصميم الفريد من الداخل والخارج يمتلك عدد من التجهيزات المميزة والتي من بينها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفر فيها نظام المكابح والتي تعمل بالنظام إي بي إس، وتتوافق أيضا مع النظام إي بي دي.

السيارة تتواجد فيها الوسائد الهوائية والتي تحد من التعرض للصدمات.

متوفر بالسيارة نوع المقاعد التي يمكن الضبط لمستواها بشكل كهربي.

المرايا من الجوانب بالسيارة من الممكن أن يتم طيها كهربائيا.

أهم مميزات السيارة

توفر التكييف الوتوماتيكي.

متوفر شاشة ستة بوصة وراديو.

منفذ لليو إس بي، والمصابيح الليد لأفضل مستوى إضاءة.

اسعار سيارة كيا نيرو

السيارة سعرها بالمملكة العربية السعودية يصل لنحو مائة واحد وعشرين ألف ريال سعودي، ومتوفرة فقط بعدد نسخة واحدة بمختلف الأسواق المحلية وما يعادلها بالسوق المصري يصل لنحو أربعمائة وخمسين ألف جنيه.