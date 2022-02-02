نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة.. سيارة فورد برونكو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة فورد برونكو نتابع أهم ما يتعلق بها حيث تعتبر تلك النوعية من السيارات من أكثر الأنواع التي تتحمل الطرق الوعرة وتسير بقوة عجلاتها على مختلف المناطق التي تتواجد بها التلال مع عبور مختلف المنعرجات وبأمان تام مع قوة التصميم من الخارج ورحابة سعة المقصورة، ومن خلال تلك السطور نوفر مزيد من التفاصيل التي تتعلق بالسيارة وأهم المعلومات التي تخص سعر بيعها بالسوق المحلي.

مواصفات سيارة فورد برونكو

مواصفات وأسعار سيارة فورد برونكو نستكمل الحديث عنها تباع في تلك الفقرة لما تملكه تلك الشاحن الأقوى من مزايا بالسوق العالمي والمحلي للسيارات، فتلك السيارة تحمل عدد من أهم المواصفات والتي نتابعها على هذا النحو الآتي:

مواصفات ومميزات سيارة فورد برونكو

بالنسبة لأهم ما يتوفر بالسيارة من المواصفات لهذا الموديل فورد برونكو بالتحديد فنذكرها من خلال متابعة الآتي من تلك النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ من القوة مائتين وسبعين حصانا.

العزم لدوران السيارة يصل للقيمة أربعمائة وعشرين نيوتن لكل متر.

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو لترين ونصف.

الناقل الحركي للسيرة من النوع الأوتوماتيكي والمقسم لخمس سرعات.

البابين المتوفرين بالسيارة من الممكن أن يتم فصلهما عنها.

مميزات سيارة فورد برونكو

أهم ما تمتاز به سيارة فورد برونكو ما سنقوم بعرضه فيما يأتي من تلك السطور المقبلة:

السيرة قد تم تبطين مقاعدها بخام الفينيل البحري.

الواجهة من الأمام للسيارة قد تم تزويدها باستعمال الشبك مع الدمج له مع كشافات ضوئية تعطي أفضل لمسة جمالية.

السيارة قد تم تزويدها بخطاف للسحب.

الإضاءة للكشافات تعمل بتقنية الليد.

أهم تجهيزات السيارة

متوفر خاصية الفرملة من النوع التلقائي حال الطوارئ.

خاصية المحافظة على الطريق والمسار.

دعم السيارة بخاصية المراقبة للنقاط العمياء.

سعر السيار بالسوق المحلية والعالمية

السيارة متوفرة بالسعر الذي يصل لنحو ثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي بالسوق العالمية والسعر لها بمختلف الأسواق المحلية بالمملكة السعودية يصل لنحو مائة وستة ألف ريال سعودي بمعارض المملكة السعودية