نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2022 بمواصفاتها الجبارة واسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة جيلي امجراند x7 من توفر لكل تلك المواصفات أعلى معدلات من الراحة والأمان أثناء القيادة إذ أن تلك السيارة تعتبر من بين أقوى الشاشات التي تتوفر بالمستويين المحلي والعالمي حيث أن عدد من التجهيزات قد تمت إضافتها لهذا الموديل المتميز ليصبح موديل السيارة من بين أقوى الموديلات المقترحة للاقتناء والتي توفر للركاب أعلى مستوى من رفاهية وأمن التواجد بالسيارة وإيكم عبر الآتي أهم المواصفات الخاصة بالسيارة مع بيان أهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة بالأسواق.

مواصفات سيارة جيلي امجراند x7

مواصفات واسعار سيارة جيلي امجراند x7 نتطرق لها بعد أن اتسعت شهرتها بشكل كبير بالسوق العالمي والمحلي نظرا للقوة الخاصة بهيكل السيارة مع توفر العديد من العوامل التي تميز خصائص المركبة من نوع جيلي امجراند المميزة والتي تملك المواصفات القادمةعن مواصفات سيارة جيلي امجراند x7

مواصفات سيارة جيلي امجراند x7 نتابعها

السيارة تمتلك تصميما قويا يجول أصعب الطرق بمنتهى السلاسة.

التسارع الخاص بالسيارة يتم بغضون اثني عشر ثانية.

المتوسط المستهلك من الوقود حتى يتم القطع لمسافة مائة كم لكل ساعة هو ستة ونصف لترا.

طول السيارة أربعة مترات ونصف.

الجنوط من النوع الرياضي وبقياس سبعة عشر بوصة.

أهم مميزات السيارة جيلي امجراند x7

من أهم وأفضل المميزات الخاصة بالسيارة جيلي امجراند x7 ما يلي ذكره:

السيارة تتمتع بسعة مقصورتها من الداخل ورونقها ومستواها العالي من جودة خامات المقاعد.

الفرامل تعمل بخاصية الإي بي دي أي التوزيع الإلكتروني الخاص بالمكابح.

متوفر بالسيارة النظام الخاص بالتحكم بالجر.

أهم التجهيزات المتوفرة بالسيارة

السيارة تتألف من عدد من الملحقات والتجهيزات من أهمها:

متوفر الكشافات للضباب وتعمل بخاصية ليد.

المرايا تعمل بالكهرباء.

المكيف المتوفر بالسيارة يعمل أوتوماتيكيا.

متوفر الشاشة من المقاس سبعة إنش.

راديو مدمج بالسيارة.

سعر السيارة بالأسواق

السيارة تتواجد بالسوق المصري المحلي بالسعر الذي يبلغ ثلاثمئة وتسعة ألف جنيه مصري، وسعر السيارة بالسوق المحلي السعودي خمسة وثمانين ألف ريال وهذا بمختلف المعارض المنتشرة بالمملكة السعودية.