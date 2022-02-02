نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هيونداي أيونيك 5 الجديدة تعرف على أفضل سيارة SUV في 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هيونداي أيونيك 5 الجديدة ، تم حصول سيارة هيونداي أيونيك 5 (Hyundai IONIQ 5) على لقب أفضل سيارات للعام حيث اختارت ذلك اللقب لجنة تحكيم تضمنت رواد الصناعة العالميين من كل أنحاء مجالات السيارات على أسس معينة منها الجودة، ومدى ابتكارها، وتصميم السيارة، والتكنولوجيا الحديثة بها. وهكذا تفوقت مجموعة هيونداي موتور على كل نماذج التنقل المستدامة للسيارات الكهربائية بشكل كامل وذلك وباستحقاق فتحقق هيونداي أيونيك IONIQ Hyundai 5 مركزها الأول في هذا العام ولمزيد من التفاصيل والمعلومات ستجدها في تلك المقالة عزيزي القارئ.

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الجديدة

تحقق أيضاً مواصفات هيونداي أيونيك 5 الجديدة لقب جديد. وهو أن السيارة بطلة العالم. وذلك اللقب مناصفة مع سيارة كيا EV6. وذلك في جوائز أفضل سيارة لعام 2021 / 2022 والتي تعد الأولى من نوعها.

كما أنه قد حظت سيارة هيونداي أيونيك 5 الجديدة في عام 2021/2022 بالفوز على الموديلات الجديدة. من علامات تجارية كبيرة. مثل سيارة أودي أي-ترون Audi e-tron. وسيارة فورد موستانج ماك اي Ford Mustang Mach-e وسيارة بورشه تايكان Porsche Taycan. إذ احتلت كل سيارة منهم مركز من المراكز العشرة الأولى بعلامات تجارية مختلفة. تغطي 6 بلدان تنتشر في أكبر 3 قارات تنتج السيارات في العالم. آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

واحتفالاً بتلك المناسبة ألقى “هيونغ سو كيم” كلمته. -وهو رئيس قسم أعمال السيارات الكهربائية في مجموعة هيونداي موتور-.

قال :”نحن فخورون بأن تنال سيارتنا الكهربائية 5 IONIQ هذا التكريم كأول سيارة من نوعها على الإطلاق تفوز بذلك اللقب للعام. وهذا اللقب يبعث برسالة واضحة أن سيارة أيونك IONIQ 5 ليست فقط ذات مستوى عالمي. بل هي تسير على طريقها الصحيح مع إستراتيجية التحول الكهربائي. كما يمكن أن يتوقع العالم المزيد من طرازات EV الكهربائية بالكامل الرائعة في العام المقبل.

5 IONIQ

وكون سيارة هيونداي أيونيك 5 IONIQ هي بطلة العالم. من المتوقع أن تكون نجمة الحدث في أفضل سيارات هذا العام في معرض السيارات البريطاني في مركز فارنبورو الدولي للمعارض والمؤتمرات ما بين 18 حتى 21 أغسطس القادم.

تم الكشف عن موديل Ioniq 2022 الجديد من SUV الشرطة دودج دورانجو. وذلك في معرض رابطة مديرين الشرطة المحلي بمدينة نيو أورلينز. كما يمتاز الموديل الجديد من دورانجو Pursuit

كذلك واجهة أمامية جديدة.

كما أن 5 IONIQ تتميز بإضافتها لأنابيب تبريد جديدة للمكابح لكي حسن من الأداء العام والتحملية.

هيونداي أيونيك كهرباء مواصفات

أما عن سيارة Ioniq 2022 الـ SUV فسوف تجهزها الشركة بعدة أشياء مثل :

كما أن السيارة تتميز نظام تعليق متطور يضمن الاتزان والانسيابية أثناء القيادة.

كذلك السيارة سوف تستمد قوتها من كلاً من محركين : الأول : سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر قوة 293 حصان بعزم دوران 260 رطل/قدم الثاني : هو الأقوى محرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.7 لتر قوة 360 حصان بعزم دوران 390 رطل/قدم

وكل من المحركين يأتينا مع ناقل حركة آلية بــ8 سرعات بنظام الدفع الرباعي.

كما سيتوفر محرك 5 IONIQ بنظام نقل بسرعتين للطرق ذات التضاريس.

بنظام نقل بسرعتين للطرق ذات التضاريس. بالإضافة إلى توفر السيارة بنظام غلق المكابح عالي التحملية.

الجدير بالذكر انه قد تم تجهيز موديل 2019 من دورانجو Pursuit ببعض المميزات الأخرى :