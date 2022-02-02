العرض الجبار ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات

ب 600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 نتعرف على أهم التفاصيل التي تتعلق بهذا العرض المهم للسيارة من تلك الماركة المميزة والتي تعتبر واحدة من بين أقوى المركبات المنافسة والتي تتواجد بالسوق المحلية والعالمية ولها العديد من الخصائص الفريدة، ومن خلال الآتي من استعراض الفقرات التي تشتمل عليها سطورنا المقبلة نوافيكم بالمزيد من التفاصيل التي تتعلق بالسيارة، وأهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة، وما يتعلق بعرض التقسيط للسيارة عبر المتاجر لعبد اللطيف جميل بالمملكة السعودية.

ب 600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021

ب مبلغ يعدل 600 ريال تقدم مختلف المعارض لعبد اللطيف جميل أهم عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 والتي تمتاز بالعديد من الخصائص والمواصفات الفريدة والتي نذكر منها ما يأتي من تلك النقاط المقبلة.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا

السيارة تعد ممتلكة لعدد من التجهيزات والمواصفات التي تؤهلها لتكون هي الأفضل من بين الشاحنات التي تتوفر بالأسواق وأهم مواصفاتها ما يأتي:

السيارة تعمل بسعة لمحركها وتبلغ ما يعدل ألف وستمائة سي سي.

الوضع الخاص بالتسارع تصل له السيارة خلال عشر ثواني فقط.

الوضع الخاص بالتسارع تصل له السيارة خلال عشر ثواني فقط. العديد من التجهيزات للأمن بالسيارة أهمها المكابح التي تمنع الانغلاق.

الوسائد الهوائية والتي تعمل على امتصاص أي رضوض أو اصطدامات.

ناقل الحركة الخاص بتويوتا كورولا من النوع أوتوماتيك مقسم لخمس سرعات.

مصابيح السيارة متوفرة وتعمل بتقنية ليد الأكثر توفيرا للطاقة.

العرض الخاص بالتقسيط للسيارة من ماركة تويوتا كورولا