قيمة جمارك سيارة كيا سبورتاج في الأسواق 2022

قيمة جمارك سيارة كيا سبورتاج الشركة الكورية المصنعة لسيارات كيا سبورتاج قامت بإضافة لمسات رائعة على مزاياها ومواصفاتها الرياضية الجذابة، وكانت البداية مع كيا سبورتاج قديمة حيث تم تعديل الكثير بها على مدار الموديلات التي تم طرحها مسبقًا، حتى أصبحت بالشكل الرائع والمميز الحالي، الذي جذب أعين العديد عليها، ولأنها تمتلك قدر عالي من الكفاءة فإن الكثيرين يتساءلون حول قيمة جمارك السيارة، لذا سنتعرف معًا على تلك المعلومات من خلال المقال التالي تابعوا معنا.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج

تكون مواصفات سيارة كيا سبورتاج المثالية كالآتي:

حيث تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعته 2 لتر، قادر على إنتاج قوة حصانية تبلغ 157 حصان.

هذا بجانب أن عزم دوران سيارة كيا سبورتاج 197 نيوتن/ متر، في حين أن معدل تسارع السيارة من نقطة الثبات حتى 100 كم يكون في 11.5 ثانية فقط.

كما يكون المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي تيبترونيك مكون من عدد 6 سرعات مختلفة.

مميزات سيارة كيا سبورتاج

هذا وتأتي السيارة ببعض التجهيزات الرائعة والتي تتميز بها داخل سوق السيارات، وتكون تلك المميزات ملخصة فيما يلي:

تتوفر السيارة بأنظمة مساعدة للفرامل كنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام مانع الانغلاق الكامل للإطارات خلال الضغط على الفرامل.

كذلك فالسيارة تحتوي على نظام ترفيهي متكامل لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة.

كما تتمتع السيارة بنظام حماية وأمان بأعلى درجات الكفاءة، حيث تشمل وسائد هوائية، وأحزمة أمان.

علاوةً على أنها مزودة بنظام خاص بمراقبة ضغط العجلات، مع مرايا إلكترونية وكمبيوتر رحلات مميز.

إضافةً إلى أن السيارة تأتي بنظام تكييف أتوماتيكي، وشبكة أمامية تم طلائها بالكروم مع عجلات من المعدن.

أسعار وجمارك سيارة كيا سبورتاج