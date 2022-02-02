سعر تويوتا هايلوكس في السعودية ومواصفاتها المُصنفة بأسرع سيارة نقل في العالم

سعر تويوتا هايلوكس في السعودية ، toyota hilux هي من السيارات النقل صغير الحجم والتي أنتجتها شركة تويوتا موتورز، ونجحت تويوتا هايلكس نجاح ساحق في بيع ملايين النسخ منها في جميع أنحاء العالم خاصة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال افريقيا إلى أن أمتد نجاحها إلى الأمريكتين واليابان، يذكر أنها قد صُنفت أنها من اسرع سيارات النقل الصغيرة في العالم، تم إنتاج أول خط من هايلوكس عام 1968 وإلى الآن يتم ضخ عدد كبير منها ويتم توزيعه في جميع أنحاء العالم، نحن بصدد معرفة ما هو سعر تويوتا هايلوكس في السعودية ومعرفة أهم مواصفات السيارة المذهلة.

مواصفات toyota hilux 2022 (أعلى فئة)

سعة محرك السيارة 2.8 لتر و4 سلندر.

سعة خزان الوقود 80 لتر.

قوة محرك السيارة 174 حصان.

قوة عزم الدوران 450 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

طول السيارة 5.335 ملم.

عرض السيارة 1.515 ملم.

ارتفاع السيارة 1.815 ملم.

قواعد العجلات 3.090 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 900 لتر.

نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل.

إمكانية متابعة ضغط الإطارات.

نظام VSC للتحكم في ثبات السيارة.

نظام BA مساعد فرامل.

نظام EBD لتوزيع الإلكتروني للفرامل.

وسائد هوائية.

كاميرا مراقبة خلفية.

أجهزة استشعار أمامية وخلفية.

حامل للأكواب.

سنتر لوك.

5 مقاعد مصنوعة من القماش.

شاشة عرض معلومات متعددة.

إمكانية ضبط المقعد يدويًا.

مزودة بجهاز كمبيوتر لعرض المتبقي من الأميال للوقود.

مزود بمفتاح ذكي.

مزودة بضوء في الشنطة الخلفية.

مصابيح أمامية LED.

مصابيح ضباب LED.

مرآة الباب إلكترونية.

النوافذ الأمامية كهربائية.

مزيل للضباب للنوافذ الخلفية.

إمكانية التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة.

مكيف أوتوماتيك بفتحات مكيف خلفية.

شاشة صغيرة لعرض درجة الحرارة.

ميزة الدخول من غير مفتاح.

مشغل أقراص.

مقبس أمامي 12V.

ميزة بدء التشغيل من خلال زر خاص.

راديو –MP3 – مدخل USB.

سعر تويوتا هايلوكس في السعودية 2022

تختلف سعر سيارات تويوتا هايلكس من حيث أختلاف مواصفات وميزة كل فئة:

سعر تويوتا هايلكس 2022 2.7L Single Cab GLX 4×4 بسعر 99.015 ريال. سعر تويوتا هايلكس 2022 2.7L GLX Double Cab بـ 108.790 ريال. سعر تويوتا هايلكس 2022 2.7L GLX 2 Double Cab M/T 4×2 بـ 112.355 ريال. تويوتا هايلكس 2022 2.8L GLX Single Cab M/T 4×4 بـ 113.390 ريال. تويوتا هايلكس 2022 2.7L GL 2 Double Cab M/T 4×4 بـ 113.965 ريال سعودي.

صور تويوتا هايلوكس 2022