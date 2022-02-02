مواصفات وأسعار السيارة فورد إدج 2022

الشركة العملاقة الأمريكية فورد وما لها من تاريخ عريق فى صناعة السيارات العائلية والرياضية التى تنافس بشراسة فى جميع أنحاء العالم وبتواجد قوى للغايه وثقة المستخدمين قدمت سيارتها الرياضية الرائعة متعددة الأستخدامات فورد إدج رباعية الدفع مع أداء لا يردعه رادع والتى تعد من سيارات SUV المتوسطة الحجم عظيمة الأداء ذات الطابع العصري والرياض اما للتجهيزات فهى مجهزة بالكامل لتوفير الفرصة للطموحين والمغامرين على اكتشاف انفسهم فبفضل تصميمها الجرئ بداية من الشبك الجذاب والخطوط الانسيابية التي تمتد على طول جوانبها لتبرز ثقلها وشكلها الديناميكي الجذاب، فلم تبخل شركة فورد على إياحة احدث تكنولوجيا السيارات داخل إدج، وفرت إدج مساحة تخزين تبلغ 2.078 لتر للتخزين والتسوق وحمل كل ما يلزم العائلة.

التصميم الداخلي للسيارة EDGE:

تتمتع بخمس مقاعد يمكن طيها بشكل كامل لتوفير مساحة أكبر متصلة بنظام خاص بالتسخين والبريد.

عجلة قيادة مغطاه بالجلد.

شاشة ترفيه مقاس 12 بوصة تعمل باللمس عالية الجودة والوضوح أندرويد اوتو وابل كار بلاي.

نظام صوتي من 6 مكبرات صوت.

شحن لاسلكي.

نظام ملاحة(Gbs).

خاصية دخول السيارة دخول زكي بدون مفتاح.

إضاءة محيطية داخلية يمكن التحكم بها من النظام الترفيهي.

أنظمة الأمان وألات الجر:

أنظمة التحذير من الاصطدام الأمامي.

نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ.

الكشف عن المشاة.

مراقبة النقطة العمياء.

نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية.

تحذير مغادرة المسار.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الوضوح.

حساسات خلفية للركن.

كاميرا للرؤية الخلفية.

نظام تثبيت السرعة الزكي.

كاميرا أمامية.

مواصفات محرك السيارة EDGE :

اتيحت السيارة بخيارين المحركات كما يلي:-

محرك 6 سلندر تربو 2.7 لتر يولد قوة 335 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر متصل بجير بوكس من سبع سرعات.

محرك 4 سلندر تربو 2.0 لتر بقوة 250 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر.

سعر السيارة بجميع الدول العربية: