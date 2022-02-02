بـ 36 الف ريال أرخص سيارات حديثة في أسواق السعودية بمواصفات واسعار جبارة

بـ 36 الف ريال أرخص سيارات حديثة في أسواق السعودية كشفت الأسواق السعودية للسيارة عن أرخص السيارات في السعودية لعام 2021، فليست كل الأفراد قادرة على شراء أسعارها تفوق الراتب الشهري الذي يتقاضونه وهناك بعض الفئات التي قدرتها المادية ضعيفة ولا يمكنها شراء هذه السيارات، ولكن هناك بعض السيارات الرخصية وعالية الإمكانيات في نفس الوقت، فالسيارة في وقتنا الحالي ضرورية جدًا وجاءت ضروريتها من ضرورة استغلال الوقت بشكل صحيح وتقديره حيث أن السيارة تنجز الكثير من الأعمال في وقت قليل.

أرخص السيارات في السعودية لعام 2021

1.شفروليه سبارك LS 2021

مواصفات السيارة:-

تعد السيارة بمثابة سيارة متطورة واقتصادية من ناحية استهلاك البنزين.

تتميز بوجود محرك قوي وعزله جيد للضوضاء الخارجية.

موتور السيارة سعته تبلغ 1400 سي سي وقوته تبلغ 67حصان.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 19.6 كيلو متر لكل لتر.

أقصى عزم دوران لمحرك السيارة 127 نيوتن لكل متر.

سعر السيارة يبدأ من 36 ألف و900 ريال سعودي

سيارة نيسان صني 2021

مواصفات السيارة:-

سعر السيارة يبدأ من 50 ألف و64 ريال سعودي.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 149 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 15.5 ثانية.

معدل استهلاك السيارة من البنزين 17.1 كيلو متر لكل لتر.

سعة موتور السيارة تبلغ 1600 سي سي ومكون من أربعة سلندر.

قوة الموتور 118 حصان.

سيارة جيلي بين راي 2021

مواصفات السيارة:-

واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

مزيج بين الفخامة العصرية والإمكانيات المتطورة.

محركها مكون من ثلاث أسطوانات وسعته 1000 سي سي (لتر واحد).

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 20.9 كيلو متر لكل لتر.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 215 نيوتن لكل متر.

قوة موتور السيارة يبلغ 163 حصان.

سعر السيارة في السوق السعودية يبلغ حوالي 53 ألف و900 ريال سعودي.

سيارة شانجان السفن 2021

مواصفات السيارة:-

سعة المحرك 1500 سي سي وقوته 105 حصان.

سعر السيارة يبدأ من 32 ألف و900 ريال سعودي.

المحرك مكون من أربع أسطوانات.

قوة المحرك تبلغ 105 حصان.

سعرها يبدأ من حوالي 32,900 ريال سعودي.

تويوتا يارس 2021

مواصفات السيارة:-