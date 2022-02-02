فخامتها متتوصفش.. أحدث سيارات لكزس NX 2022 بتصميمها الراقي واسعارها وموصفاتها في السعودية

فخامتها متتوصفش.. أحدث سيارات لكزس NX 2022 بتصميمها الراقي أعلنت شركة لكزس مؤخرًا عن أحدث إصداراتها NX 2022 والتي تم طرحها في كرنفال أوتوفيل المُقام في الرياض بالمملكة السعودية، ويأتي هذا الموديل بنظام دفع رباعي بأحدث التقنيات، كما تكون السيارة مزودة بتجهيزات تتميز بمستواها وكفاءتها العالية، هذا وقد قمنا بتجميع كافة مواصفات ومميزات الموديل الأحدث من لكزس في هذا المقال على أمل إفادتكم بكل المعلومات والتفاصيل، وفيما يلي توضيح لما تم ذكره، فتابعوا.

مواصفات سيارة لكزس NX 2022

تم إعداد هذا الإصدار الحديث بمواصفات قياسية ومحرك قوي، وتتطابق NX 2022 مع سيارات كروس UX في عدة أشياء كما تتشابه مع تويوتا RAV في محركها والهيكل الخارجي، علاوةً على أنه تم إطلاق السيارة بعدد 2 محرك، وفي النقاط التالية مواصفاتهم بصورة أوضح:

فيكون المحرك الأول الخاص بسيارة لكزس NX 2022 من نوع NX 350 ذو الـ 4 سلندرات، وسعة تصل حتى 2.4 لتر تيربو وهي مختلفة تمامًا عما سبقها من إصدارات، كما تبلغ قوة المحرك 265 حصان.

أما المحرك الثاني المتوفر بها فيأتي من نوع NX 350 h ويكون أيضًا 4 سلندر مع سعة تصل إلى 2.5 هايبرد، وقوة حصانية تصل إلى 240 حصان.

وتتوفر السيارة بحجم جنوط 16 بوصة.

مميزات سيارة لكزس NX 2022

أما عن مميزات السيارة فهي مميزات خارقة، فهي تأتي بالكثير والكثير من المميزات والتجهيزات المتطورة الحديثة، والتي سنعمل على سردها فيما يلي كالتالي:

فمن مميزات السيارة أنها تحتوي على نظام ترفيهي بجودة عالية، مع نظام معلومات عالي الدقة.

كذلك فهي تأتي بشاشة معلوماتيه مقاس 9.8/ 14 بوصة، كما تأتي السيارة بنظام دفع كلي.

بالإضافة إلى نظام صوتي متميز لإستقبال الأوامر، مع 3 مناطق تدفئة، مع مخارج USB.

هذا بجانب أن بها 64 مصباح محيطي متنوع، وتتميز السيارة بتوافر جميع مزايا الحماية والأمان بأعلى جودة.

اسعار سيارة لكزس NX 2022 في السعودية

يبحث الكثير من الاشخاص محبين لكزس عن الاسعار وقد تتوفر سيارة لكزس NX 2022 في الأسواق السعودية بالمملكة بأسعار كالتالي: