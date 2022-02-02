نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معقول السعر؟.. ارخص سيارات يابانية ممكن تشتريها بمواصفات جديدة عائلية واقتصادية في السعودية والسعر جبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة معقول السعر؟.. ارخص سيارات يابانية ممكن تشتريها ، يبحث معظم الأشخاص في السعودية عن ارخص سيارات يابانية في السعودية ولكن إذا قولنا سيارة رخيصة لا يعني هذا أننا نكون بحاجة إلى سيارة تمتلك مجموعة من المواصفات التي تجعلها من أفضل أنواع السيارات الرخيصة في المملكة العربية السعودية.

ولا يمكن أن نتغاضى عن مواصفات السيارات اليابانية المعروفة بقوتها وصلابتها على الطرقات الواعرة، بالإضافة إلى أن البعض يكون بحاجة إلى سيارة عائلية صغيرة وفي نفس الوقت تكون اقتصادية وتستهلك وقود أقل، وسوف نتعرف سوياً عن ارخص سيارات يابانية في السعودية.

معقول السعر؟.. ارخص سيارات يابانية ممكن تشتريها

يوجد العديد من السيارات اليابانية الرخيصة في السعودية والتي تناسب الجميع ومنها ما يلي:

سيارة تويوتا ياريس 2022 اليابانية

تعد واحدة من أشهر السيارات اليابانية المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وتكون من أحد سيارات السيدان ذات الأسعار المنخفضة، وقد يصل سعر السيارة لحوالي 48 ألف ريال سعودي بجانب أن السيارة تمتلك الكثير من المواصفات والإمكانيات التي تجعل منها السيارة الأكثر تميزاًلقدرتها الفائقة على توفير استهلاك الوقود، بالإضافة إلى وسائل الترفيه فهي تحتوي على تكييف يدوي مما يجعلها أرخص سيارة يابانية في السعودية.

سيارة سوزوكي ديزاير 2022 اليابانية

سيارة سوزوكي ديزاير فهي سيارة يابانية ولكن بتجميع هندي وتكون من فئة سيدان وتأتي السيارة بتصميم ومظهر رائع للغاية، وقد تم تصنيفها من ضمن أورع وأفضل السيارات من حيث المحرك والتصميم، محرك السيارة من الفورد فيجو والمتسوبيشي أتراج، كما أنها متوفرة بألوان عديدة.

وتأتي بكثير من المواصفات التي تتمثل فيما يلي:

محرك السيارة 1200 سي سي 4 سلندر.

المحرك يأتي بقوة تبلغ 83 حصان.

مزودة بناقل حركة ما بين الأوتوماتيك واليدوي فلا يمكن أن تتحرك السيارة إلا من خلال المكبس.

تتمتع بنظام دفع أمامي.

متوفر جميع قطع غيار السيارة بالسعودة وبأرخص سعر.

مقدمة السيارة تكون بزوايا مصنوعة من الكروم وكشافات ضباب مع إنارة من الليد.

قياس جنوط السيارة 15 أنش.

بها شنة خلفية واسعة على الرغم من أن حجم السيارة صغير.

تستهلك وقود قليل في 21 كيلو متر.

تم صناعة الأبواب الداخلية للسيارة من الجلد والبلاستيك باللون الأسود المدمج مع البيج.

سعر سيارة سوزوكي ديزاير 2022 في السعودية

السيارة متوفرة في المملكة العربية السعودية بسعر يصل إلى 43 ألف ريال سعودي دون إضافة الضريبة وبعد إضافتها يكون سعر السيارة 35 ألف و700 ريال سعودي شامل الضريبة.