بقدرات جبارة.. تويوتا لاند كروزر سيريز 2022 الوحش الياباني بمواصفاتها واسعارها في السوق السعودي

بقدرات جبارة.. تويوتا لاند كروزر سيريز 2022 الوحش الياباني وأبرز عيوبها ومميزاتها في الأسواق العالمية والمحلية، وتتميز السيارة بهيكل خارجي جذاب وفاخر ومناسبة للفئات الشبابية بالأكثر، وهيكلها الخارجي لامع ومثير يجعلها تخطف الأنظار وتحتل عرش السيارات المتطورة وتفوقت على السيارات المنافسة لها في أسواق السيارات، وتم ضبط السيارة مرة أخرى وتزويدها بعدة مميزات إضافية من قبّل شركة M’z Speed وظهرت السيارة بشكل رائع وخرافي في معرض طوكيو للسيارات في عام 2022.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر سيريز 2022

سعة موتور السيارة الأول تبلغ 2500 سي سي (2.5 لتر) وأقصى قوة للسيارة 409 حصان ويعمل بالبنزين.

بينما مزودة بخيار آخر للمحرك سعته 3300 سي سي (3.3 لتر) وقوته 304 حصان ويعمل بالديزل.

كل من المحركين يقترنوا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر نقلات ويعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.

مزودة بشبك عريض من الأمام أسود يتوسطه شعار شركة تويوتا اليابانية.

اللوحة الإنزلاقية للسيارة عدوانية ومزودة بفتحات صدام أمامية.

تحتوي السيارة على أربع أنابيب مطلية بالفولاذ والكربون الذي يحميها من الصدأ.

المصابيح الأمامية للسيارة تعمل بتقنية الليد المضيئة.

فتحات تهوية والمصابيح النهارية DRL

خاصية كشف النقط العمياء على الطريق.

كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

مراقبة ضغط الهواء على عجلات السيارة.

خاصية الدخول الذكي بدون مفاتيح وباستخدام الريموت الكنترول.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق من النوع ABS.

أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 في سوق السيارات السعودية

تبدأ أسعار السيارة في الفئة القياسية بين 330 ين ياباني وذلك فيما يعادل 10 ألف و808 ريال سعودي.

أما سعر السيارة في الفئات العليا فيبلغ 474 ألف و100 ين ياباني فيما يعادل في السوق السعودي حوالي 15 ألف و528 ريال سعودي.

السيارات المنافسة لسيارة لاند كروزر موديل 2022

فورد اكسبدشن.

نيسان ارمادا.

شيفروليه تاهو.

جراند شيروكي جيب.

لاند روفر ريفندر.

كاديلاك اسكاليد.

عيوب سيارة لاند كروزر موديل 2022