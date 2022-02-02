قنبلة الموسم الجديد.. سيارة لادا جرانتا الاسطورة اليابانية الفخمة 2022 في السعودية بمواصفات واسعار خيالية

قنبلة الموسم الجديد.. سيارة لادا جرانتا الاسطورة اليابانية ، أعلن الوكيل الرسمي للعلامة التجارية بي واي دي ولادا في المملكة العربية السعودية عن إطلاق أحدث سياراتها سيارة لادا جرانتا اليابانية 2022، حيث يهتم بالسيارة الكثير من الأشخاص الذين لديهم الرغبة في شراء أحدث السيارات المليئة بالمواصفات العالية التي يريد كل شخص أن تكون متوفرة في سياراته الخاصة، خاصة وأن معظم طرقات المملكة واعرة وتحتاج إلى سيارة قوية جداً وهذا ما تتميز به السيارة اليابانية الفاخرة، وسوف نتعرف معاً في السطور القادمة عن مواصفات وأسعار سيارة لادا جرانتا 2022 في السعودية.

قنبلة الموسم الجديد.. سيارة لادا جرانتا الاسطورة اليابانية

تعتبر سيارة لادا جرانتا 2022 من السيارات الحديثة التي تمتلك الكثير من المواصفات التي تتلخص في النقاط التالية:

إذا تحدثنا عن سيارة لادا جرانتا فلابد من أن نذكر المحرك الخاص بها فقد تصل قوته إلى 1600 سي سي وسعته 1.5 لتر.

أما بالنسبة إلى قوة المحرك فتبلع 98 حصان وقوة عزم الدوران تصل لنحو 145 نيوتن متر.

وتتميز السيارة عن غيرها بأنها مزودة بناقل حركة مانيوال وليس أوتوماتيكي ومكون من حوالي 5 سرعات.

كما أنها مزودة بميزة الجر الأمامي ومن السيارات الموفرة جداً للبنزين فهي تستهلك فقط 7 لتر لكل 100 كيلو متر.

متوافره بصندوق تخزين خلفي واسع تصل سعته إلى نحو 480 لتر.

أيضاً بالسيارة وسائد هوائية خاصة بمقعد السائق للأمان والسلامة عند التعرض للحوادث.

بها زجاج أمامي يعمل من خلال الكهرباء.

السيارة بها خاصية الفرامل مانعة الانغلاق.

متوفر في سيارة لادا جرانتا نظام عازل للصوت الخارجي كذلك نظام عزل الضوضاء.

جنوط 14 بوصة ويوجد بها خاصية التحكم بغلق وفتح النوافذ بواسطة الريموت.

السيارة مدعمة بكثير من التجهيزات والكماليات ومن أهمها المصابيح الضبابية الأمامية.

مصابيح أمامية تعمل بنظام الليد وبها إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائياً.

سعر سيارة لادا جرانتا 2022 في السعودية

منذ أن تم الإعلان عن وجود سيارة لادا جرانتا 2022 في سوق السيارات المحلي بالمملكة العربية السعودية انهالات عمليات البحث على محرك جوجل عن مواصفات وسعر السيارة في السعودية، وسبق وقدمنا لكم أهم مواصفاتها والآن حان دور تقديم سعر السيارة في السعودية.

وقد يبدأ سعر السيارة للفئة الأولى منها حوالي 39 ألف ريال سعودي ويصل سعر الفئة الثانية لها 43700 ريال سعودي.