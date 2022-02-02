نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض كبير في سعر فورد تورس SE موديل 2022 بما يعادل 13 بالمائة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض كبير في سعر فورد تورس SE موديل 2022 بما يعادل 13 بالمائة، تعتبر إصدارات شركة فورد مفضلة لدى الكثيرين خاصة حيث أنها تجمع بين كونها سيارة فاخرة بمواصفات رائعة كما أنها إقتصادية وعملية في الوقت ذاته، ودخلت فورد المنافسة هذا العام بأربع فئات مختلفة من طراز تورس هي امبيانتي، ترند، تانيوم بالاضافة إلى تانيوم بلس وهي الفئة الأعلى والأكثر تجهيزاً. نتحدث اليوم على وجه الخصوص عن نسخة امبيانتي وهي الفئة الأولى من فورد توروس، كما نكشف لكم عن عرض جديد على السيارة وتخفيض يصل إلى حوالي 13%، حيث اقترب الخصم على سعر فورد تورس امبيانتي الجديدة من 17 ألف ريال.

تخفيض سعر فورد تورس SE موديل 2022

تأتي نسخة إمبيانتي اس اي لهذا العام بمحرك4 اسطوانات سعة 2 لتر يولد قوة تعادل حوالي 240 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، المحرك اقتصادي يقطع مسافة 15.9 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز. بلغ سعر فورد تورس 2022 فئة امبيانتي الآن بالسعودية 113 ألف و70 ريال بدلا من 129 ألف و950 ريال، ذلك العرض مقدم من شركة سيارة المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بخصم يصل إلى حوالي 13% عن سعر السيارة لدى الناغي وكيل فورد بالمملكة.

يتميز الموديل الجديد من فئة SE بجنوط مقاس 18إنش، شبك مميز من الكروم إلى جانب زيق كروم جانبي علي الابواب، أنوار ليد نهارية وإضاءات ليد ليلية عالي ومنخفض مع إشارات انعطاف وأنوار ليد خلفية. كما تتميز سيارة فورد تورس SE تخفيض فئة امبيانتي موديل 2022 بكاميرا وحساسات خلفية ومفاتيح دخول ذكية، وهي مجهزة بإمكانية التشغيل ذكي وإمكانية الشغيل عن بعد ومزودة بنظام سنترلوك علي جميع الأبواب، ومجهزة أيضاً بمكابح مانعة للإنزلاق ووسائد هوائية أمامية وجانبية و5 أحزمة أمان.

توروس اس ايه امبيانتي الجديدة

تأتي فئة إمبيانتي ستاندر ضمن تخفيضات سيارات فورد من الداخل المميزة بمقاعد مخمل مع تحكم كهربائي لمقعد السائق، السيارة مجهزة بقيرF1 خلف المقود وجلنط كهربائي بخاصية الهولد، زجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة وتحكم كهربائي كذلك في النوافذ. كما تتميز السيارة بعجلة قيادة متعددة الأغراض للتحكم في الوسائط، ومثبت السرعة والبلوتوث، مكيف يدوي مدعوم بفتحات تكييف خلفية، بالاضافة إلى عداد رحلات ونظام ترفيهي مميز في سيارة فورد تورس ستاندر 2022.