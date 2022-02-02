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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كامري فورتشنر النترا واكسنت للبيع بأسعار مخفضة، توفرت اليوم للبيع ضمن عروض الحراج سيارة هيونداي اكسنت مستعمل موديل 2017، محرك 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي مع جير auto وممشاها لم يتجاوز 180 ألف كيلو متر. السيارة مشروطة من الصدام إلى الصدام ولكن هناك ملحوظتين بالبودي وهما دقة معدله وحكه بسيطة، وتتميز بوجود نظام تثبيت سرعة ذكي، تحكم آلي في الأبواب والنوافذ وتحكم دركسيون، نظام ترفيهي ودعم بلوتوث ومكبرات صوت بالاضافة إلى مكيف يعمل. السيارة متواجدة في ينبع وعليها سوم وصل إلى 24 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار مخفضة

توفرت للبيع سيارة هيونداي كريتا مستعملة موديل 2017 ممشاها 240 ألف كيلو متر، محرك 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي وناقل حركة auto، يوجد اعادة رش لأربع قطع بسبب تقشير البوية وهو عيب مصنعي ويوجد ما يثبت ذلك، بينما حالة القير، الماكينة، الشاص والايرباقات على الشرط. تتميز السيارة بحساسات وكاميرا خلفية مع نظام تثبيت السرعة وحساس لضغط الإطارات، مكيف يدوي ونظام ترفيهي متكامل مع 6 مكبرات صوت، فتح السيارة بالريموت وزر لتشغيل المحرك، تحكم كهربائي بالنوافذ والأبوابوتحكم مقود. السيارة متواجدة في جدة والسعر المطلوب 45الف ريال.

توفرت أيضاً للبيع سيارة هيونداي النترا مستعمل 2017 ممشاها 205 ألف كيلو متر، محرك اقتصادي 4 اسطوانات سعة 2000 سي سي وناقل حركة auto، اللون الخارجي أحمر والداخلية مخمل بيج وجميع المحركات والعضلات شد بلد. تتميز السيارة بكشافات وإضاءات ليد إلى جانب إضاءات طبلون مميزة، شاشة معلومات وتحكم وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو، تكييف خلفي وحساسات خلفية وتحكم من خلال المقود في الوسائط و البلوتوث. السيارة متواجدة في جدة والسعر المطلوب 46 ألف ريال.

عروض بيع سيارات تويوتا مستعملة

ونتحول بمتابعتنا إلى أبرز موديلات تويوتا المتوفرة للبيع اليوم ضمن عروض الحراج، حيث توفرت سيارة تويوتا فورتشنر GX مستعملة موديل 2014 ممشاها 287 ألف كيلو متر، البودي نظيف والمحركات نظيف جدا وبها محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي بقوة 158 حصان وقير أوتوماتيك. تتميز بخاصية التحكم في الجر وتقنية مساعد الفرامل، نظام تثبيت سرعة وثبات إلكتروني بالاضافة إلى حساس مراقبة ضغط الهواء داخل الاطارات ، وسائد هوائية أمامية وجانبية. السيارة متواجدة بمدينة الرياض والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

العرض الأخير في تقريرنا من حراج السيارات هو على سيارة تويوتا كامري GLX موديل 2016، محرك 4 اسطوانات يولد قوة 181 حصان وقير أوتوماتيك العداد لا يتجاوز 179 ألف كيلو متر. السيارة فئة فل كامل داخية مخمل وجميع الديكورات بحالة الوكالة، تتميز بوجود حساسات أمامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرا خلفية، كرسي كهربائي للسائق مع إمكانية التحكم عن طريق المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، فتحة سقف وشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو. تم تغيير فحمات أصلية وعمل الصيانات اللازمة للماكينة والجير، السيارة تتواجد بمدينة القصيم وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 45 ألف ريال.