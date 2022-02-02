الغندورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً، تعد سيارة تويوتا جرانفيا 2022 واحدة من أفخم السيارات التي قامت شركة تويوتا بإنتاجها والتي تحتوي على كثير من المميزات وأهمها مساحة السيارة من الداخل والتي تسعى لأكثر من فرد كما تتميز بتصميمها الفريد الذي يبحث عنه كثير من عاشقي اقتناء السيارات الحديثة باستمرار ومن خلال هذا المقال سوف نوضح مواصفات السيارة المميزة وكذلك مميزاتها الرائعة وأسعارها لهذا العام 2022 فتابعونا.

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً

تحتوي السيارة على مواصفات هامة من الداخل والخارج وهي:

تعد سيارة تويوتا جرانفيا 2022 من سيارات الدفع الرباعي.

من سيارات الدفع الرباعي. تحتوي السيارة على المصابيح الأمامية والتي صممت بتصميم فريد جعلها محل انتباه للأنظار.

تم طلاء واجهة السيارة بمادة الكروم اللامع.

تعمل السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ويمكن التحكم بها.

يعمل محرك السيارة عن طريق 6 أسطوانات ويعمل بقوة 277 حصان حيث يستخدم 6 آلاف دورة خلال الدقيقة.

يبلغ عزم دوران السيارة حوالي 351 نيوتن لكل.

يعمل المحرك عن طريق 6 سرعات مختلفة.

يبلغ مقاس العجلات 17 بوصة.

تحتوي السيارة من الأمام ومن الخلف على مستشعرات اصطفاف.

مميزات سيارة تويوتا جرانفيا 2022

تتميز سيارة تويوتا جرانفيا 2022 بوجود تكييف تم توزيع الهواء في جميع أنحاء السيارة ويساعد على تنقية الهواء وتسريب الروائح الكريهة.

بوجود تكييف تم توزيع الهواء في جميع أنحاء السيارة ويساعد على تنقية الهواء وتسريب الروائح الكريهة. وتتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الترفيه وأهمها وجود شاشة رقمية تبلغ سعتها 4.2 بوصة.

تتميز السيارة بوجود مرآة رقمية تمكن من مشاهدة السيارات في الخلف.

يعمل الباب الجانبي للسيارة بالكهرباء.

تحتوي السيارة على نظام وقف المحرك لحمايتها من حالات السرقة

تتميز السيارة بوجود جهاز إنذار.

وتتميز السيارة من الداخل بوجود عدة ألوان مختلفة حيثُ تحتوي السيارة على إمكانيات وتقنيات عالية الجودة.

تم صناعة المقاعد من مادة الجلد الفخم والتي يمكن التحكم بها من خلال عدة اتجاهات.

تحتوي السيارة من الداخل على نظام صوتي حيثُ تحتوي على 6 مكبرات للصوت.

أسعار سيارة تويوتا جرانفيا 2022 داخل المملكة العربية السعودية