نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل من 1500 ريال سيارات هيونداي للتنازل بدون مقابل بالتقسيط المريح في السعودية في المقال التالي
بأقل من 1500 ريال سيارات هيونداي للتنازل بدون مقابل بالتقسيط المريح قامت بعض الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية عن توفر سيارات للتنازل في السعودية بأقساط شهرية أقل من ألف ريال سعودي، وكانت سيارة هيونداي جراند سنتافي ميد فل كامل 2021 وسيارة هيونداي إلنترا 2020 وأيضًا سيارة هيونداي إلنترا 2017 هي السيارات الهيونداي المقدمة والمعلن عنها للتنازل في الأسواق السعودية، وكانت هذه السيارات مناسبة بالنسبة للفئات التي لا تمتلك مال يكفي شرائها لسيارة جديدة ولضرورة الحصول على السيارة كانت هذه فرصة رائعة.
سيارات هيونداى للتنازل في السعودية
سيارات هيونداي للتنازل بدون مقابل بالتقسيط المريح:-
1. سيارة هيونداي جراند سنتافي ميد فل كامل 2021
مواصفات السيارة:-
- سعة موتور السيارة البنزين تبلغ 2400 سي سي (2.4 لتر) وقوته الحصانية 185 حصان.
- بينما المحرك الآخر من النوع التيربو سعته تبلغ حوالي 2000 سي سي (2.0 لتر) وقوته تبلغ حوالي 235 حصان.
- يقترن الفتيس بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني نقلات ويعمل بخاصية الدفع الرباعي الأمامي.
- القسط الشهري 1.974 ريال سعودي بينما سعر السيارة بدون مقابل في منطقة الرياض السعودية.
- يتكون المحرك من أربع أسطوانات.
2. هيونداي إلنترا 2017
- سعر السيارة يبلغ 35 ألف ريال سعودي بينما لم يتم تحديد القسط الشهري ومكان السيارة هو مدينة جدة السعودية.
- سعة موتور السيارة 1.6 لتر (1600 سي سي) وقوته الحصانية تبلغ 127.5 حصان.
- أقصى عزم دوران لموتور السيارة يبلغ 157 نيوتن لكل متر ومكون من أربع أسطوانات وست سرعات.
- أقصى سرعة للسيارة من السكون في غصون 11.6 ثانية هي 100 كيلو متر لكل ساعة.
- طول السيارة هو 4.675 مللي متر وعرضها هو 1.825 مللي متر بينما ارتفاعها يبلغ 1.430 مللي متر.
3. هيونداي إلنترا 2020
مواصفات السيارة:-
- حجم صندوق السيارة الخلفي يبلغ 4.7 لتر وسعة تحميل السيارة تبلغ 24.9 لتر.
- مقاس شاشة الوسائط المعلوماتية والترفيهية 5 بوصة ومنافذ يو إس بي.
- خاصية البلوتوث وشحن الهواتف الذكية لاسلكيًا والنظام الصوتي مكون من ستة مكبرات صوتية.
- وشاشة أخرى مقاسها يتراوح بين 7 و8 بوصة وتعمل باللمس.
- تدعم خاصية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة.
- نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية وشحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.
- كشف النقط العمياء على الطريق لحماية السيارة.
- مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.
- الدخول الذكي إلى السيارة بدون مفاتيح.
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