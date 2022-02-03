الوحش الكووورى قادم.. هيونداي سنتافي موديل 2022 الاحدث بالسوق السعودي بمواصفات وامكانيات خرافية

الوحش الكووورى قادم.. هيونداي سنتافي موديل 2022 الاحدث بالسوق السعودي كشفت السوق السعودية عن توافر سيارة هيونداي سنتافي 2022 بها بجميع فئاتها وأعلنت عن أبرز مواصفاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي، وتتميز سيارة هيونداي الجديد بأنها مزودة بالعديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا المتقدمة، وتفوقت السيارة على منافسيها في السوق بالإمكانيات المقدمة بها وهي من أكثر السيارات انتشارًا سواء في السوق المحلية أو أسواق السيارات العالمية الأخرى، كما أن أسعارها مناسبة واستهلاك محركها من البنزين اقتصادي إلى حد كبير.

مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2022

قوة موتور السيارة تبلغ 191 حصان ومقاس شاشة عرض المعلومات الترفيهية والوسائط تبلغ 8 بوصة.

تقوم السيارد بتدعيم خاصية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

خاصية البلوتوث ونقطة اتصال بالواي فاي وشحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

حجم حقيبة شحن السيارة تبلغ 36.4 قم مكعب.

شاشة الترفيه الثانية مقاسها يبلغ 10.25 بوصة ألوان وتعمل باللمس.

أما الشاشة الخاصة بعدادات السيارة مقاسها يبلغ 12.3 بوصة.

الراديو الموجود داخل السيارة يعمل بالأقمار الصناعية.

نظام الدخول الذكي بدون مفاتيح والتحكم تلقائيًا في الطقس والمناخ.

مزودة بفتحة من السقف بانورامية.

النظام الصوتي مكون من 12 مكبر وسماعة صوتية.

سعة موتور السيارة يبلغ 2500 سي سي (2.5 لتر) وأقصى عزم دوران هو 245 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون الموتور من أربع أسطوانات.

خاصية مراقبة النقطة العمياء.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد التلقائية الإضاءة.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

مميزات هيونداي سنتافي موديل 2022

مقصورة السيارة الداخلية عالية الجودة والرقي.

استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى حد كبير.

يوجد بالسيارة محرك هجين .

تتميز بمظهر خارجي جذاب وراقي.

عيوب هيونداي سنتافي موديل 2022

النظام الخاص بعرض المعلومات والترفيه لا يتوافق بشكل جيد مع الهواتف الذكية.

لا تتمتع بموثوقية عالية بالرغم من أنها منتج ياباني لكن هناك بعض القلق تجاهها.

أسعار هيونداي سنتافي موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

سعر السيارة الواحدة في السوق الواحد تختلف باختلاف الفئة حيث جاءت أسعار السيارة كالآتي:-