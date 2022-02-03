قنبلة الموسم اليابانية.. سيارة هوندا سيفيك 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات سيارة هوندا سيفيك نتعرف عليها من خلال ما يلي حيث يعد الموديل الأشهر من الشاحنات وهو هندا سيفيك من أكثب أنواع السيارات المحتوية على تجهيزات خاصة تجعلها من أكثر أنواع الشاحنات التي تسير بمنتهى السلاسة على الطريق شديد التعرج بفعل قوة التصميم الخارجي وقوة العجلات، وعن أهم ما تمتاز به المركبة من مواصفات، ومحتواها من التجهيزات وأهم المزايا نتحدث بالتفصيل فيما يأتي مع بيان أهم المعلومات عن سعر الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة هوندا سيفيك

أبرز المواصفات للسيار هي مكونات أجزاءها الميكانيكية والتي تعطيها أفصل قدرة وكفاءة تشغيلية مع تحمل المرور بالطرق الوعرة مع قدرة فائقة على عبور التلال، ومن أكثر المواصفات المميزة بشاحنة هوندا سيفيك ما يأتي:

مواصفات ومميزات سيارة هوندا سيفيك

مواصفات سيارة هوندا سيفيك تعد متنوعة وأهمها ما نذكره فيما يأتي من تلك النقاط المقبلة:

المحرك الخاص بالسيارة سعته تصل لنحو واحد ونصف لتر.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لنحو مئة وثمانين حصان.

الفتيس الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

السيارة بالعديد من التقنيات اليابانية المتميزة لراحة الركاب.

السيارة بالعديد من التقنيات اليابانية المتميزة لراحة الركاب. السيارة بطول يصل لنحو أربعة ونصف متر.

عرض السيارة حولي متر ونصف.

القاعدة الخاصة بالعجلات تبلغ من الطول اثنين ونصف متر.

مميزات السيارة هوندا سيفيك

السيارة من هذا النوع تسارعها يكون خلال أحد عشر ثانية ونصف.

السرعة الخاصة بالسيارة حدها الأقصى مائتين كم لكل ستين دقيقة.

المتوسط المستهلك من الوقود يصل لنحو خمسة ونصف لتر.

السعة الخاصة بخزان الوقود يصل لسبعة وأربعين لتر.

التصميم من الواجهة الأمامية للسيارة متوفر به شبك أمامي مميز.

تجهيزات السيارة

السيارة مزودة بالمكابح التي تمنع الانغلاق.

متوفر بالسيارة مكيف أوتوماتيك.

متوفر مشغل السي دي.

الراديو المدمج أيضا متواجد بالمقصورة.

توجد شاشة بحجم 6 بوصة.

سعر السيارة هوندا سيفيك

السعر الخاص بالسيارة من موديل هوندا سيفيك يعد متفاوت ما بين الفئة والأخرى لنفس الموديل تبعا للمواصفات الخاصة بالسيارة، ومدى التطور والملحقات المتواجدة بالسيارة، والسعر متراوح ما بين خمسة وستين إلى سبعة وستين ألف ريال سعودي.