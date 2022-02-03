نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الجامد.. سيارة ايسوزو ديماكس 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ايسوزو ديماكس نتابعها من خلال التقرير التالي حيث تعتبر السيرة واحدة من أقوى الشاحنات المتواجدة في التوقيت الحالي بمختلف السوق المحلية والعالمية، وتعد من بين أكثر أنواع المركبات التي تحتوي على التجهيزات التي تيسر من القيادة الآمنة، ومن الممكن العبور بتلك السيارة من موديل أيسوزو ديماكس على مختلف الطرق التي تحتوي على الكثير من المنعرجات والمنعطفات، ومن خلال ما يأتي المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالسيارة من تلك الماركة القوية كما يتساءل الكثيرون أيضا عن التفاصيل الخاصة بتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة ايسوزو ديماكس

المواصفات والأسعار للسيارة ايسوزو ديماكس نتطرق لها من خلال السطور التالية حيث تعتبر تلك السيارة متمتعة بالكثير من الخصائص والمميزات التي تجعلها مؤهلة للسير على مختلف الطرق الصعبة مع أعلى معدلات لأمان القيادة ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة ايسوزو ديماكس

مواصفات سيارة ايسوزو ديماكس من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة من نوع الشاحنات ربع النقل.

سيارة عملية قوية ومتميزة.

المحرك بالقوة التي تعدل مائة ستة وستين حصان.

المحرك من نوع ستة سلندر.

السيارة يتوفر بها ناقل حركي مدرج لخمس سرعات.

عزم دوران المحرك يصل لثلاثمئة تسعة وثمانين نيوتن لكل متر.

تجهيزات السيارة المتميزة

السيارة من نوع إيسوزو ديماكس تتمتع بعدد من التجهيزات والتي نتعرف عليها فيما يأتي:

متوفر بالسيارة عدد عدستين بهدف الإنارة حال تواجد الشبورة وترسل الإشارات لتنبيه السيارات الأخرى.

متوفر بالسيارة الفوانيس من الخلف وتقنيتها هي الهالوجين.

السيارة مقاعدها متوفرة بجودة عالية وبلون أسود.

أهم مميزات السيارة:

السيارة مقصورتها الداخلية مكيفة.

متوفر بالسيارة المسند الخاص بوضع المشروبات.

من الممكن التحكم بالخاصية الإلكترونية لفتح النوافذ أو إغلاقها

اسعار سيارة ايسوزو ديماكس

سعر سيارة ايسوزو ديماكس تعد متفاوتة وهذا ما يكون وفق التجهيزات والملحقات والمواصفات التي تعد مميزة للموديل وحسب الفئة المنتمي لها الموديل من نوع إيسوزو ديماكس حيث يصل السعر بمصر إلى نصف مليون جنيه مصري وبالمملكة السعر ما بين مائة لمائة وعشرين ألف ريال.