سعر تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2022 وأهم مواصفاتها ومميزاتها

تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2022 في إطار اهتمام شركة تويوتا بـ السيارات الرياضية 2022 متعددة الاستخدامات الجديدة كلياً، فعلى الرغم من حجمها الصغير إلا أنها تتميز بتصميمها الرائع الفريد وقدراتها الرائعة، وكذلك الخدمات والامكانيات المتعددة التي تقدمها للمالك، فهذة السيارة تجمع بين القوة والامكانيات العملية لأداء أفضل، لتنافس سيارات قوية مثل شيفروليه تراكس، كيا سبورتاج، نيسان كيكس، جيب كومباس، تشيفي تريل بليزر، و فولكس فاجن تاوس، تعرف على أقوى مواصفات سيارات كورولا كروس للعام 2022، بالإضافة إلى أهم مميزاتها الميكانيكية وغيرها من ميزات الأمان وميزات التحكم في القيادة بسلاسة وبراعة، وتعرف على سعر تويوتا كورولا كروس الرياضية في المملكة السعودية.

تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2022

تأتي سيارة تويوتا كروس أوفر بثلاث فئات، وهي: تويوتا كورولا كروس L 2022، تويوتا كورولا كروس LE 2022 ، وتيوتا كورولا كروس LEX 2022، وتتشابه الفئات جميعها في غالبية المواصفات، وأهمها إنضمامهم لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تأتي السيارة بمحرك بقوة 169 حصان، بسعة 2 لتر.

تتميز بقوة سحب 1500 رصل.

عزم دوران يصل إلى 203 نيوتن.

معدل استهلاك الوقود 32 ميل للجالون بالنسبة للدفع الأمامي، و 30 ميل للجالون بالنسبة للدفع الخلفي.

مميزات سيارة Toyota Corolla Cross 2022

الشكل الخارجي الأنيق للسيارة تتوجه شبكة سوداء أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، محاطة بمصابيح الإنارة الجانبية LED بالإضافة إلى مصابيح الضباب السفلية.

السيارة مزودة بعجلات فولاذية بحجم 17 بوصة، كما تتوفر جنوط من السبائك المعدنية القوية بمقاس 18 بوصة وتصميم رياضي مميز حصرياً في فئة تيوتا كورولا كروس LEX 2022.

السيارد مزودة بفتحة سقف كهربائية أنيقة.

تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية كبيرة، فهي تبلغ 25.5 قدم مكعب في إصدارات الدفع الأمامي.

في إصدارات الدفع الرباعي تصل مساحة التخزين إلى 24.5 قدم مكعب فقط، مع وجود رف في أعلى السقف مزود بقضبان عرضية لمساحة حمل إضافية في الإصدار الجديد لعام 2022، بالإضافة إلى حامل لحمل الدراجات وغيرها.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

تتوفر سيارة Toyota Corolla Cross 2022 الجديدة بإمكانياتها ومواصفاتها القياسية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة ووضعياتها بأسعار مناسبة، فيما يتناسب مع إمكانياتها على العمل بكفاءة، وقدرتها على السير لمسافات طويلة ولفترات طويلة دون أعطال بين الحين والأخر، وتتوفر السيارة بسعر 22,195 دولار أمريكي، أي ما يعادل 349000 جنيه مصري، أو 83,250 ريال سعودي.