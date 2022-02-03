مواصفات كيا سيراتو Kia Grand Cerato 2022 سيدان المدمجة

كيا سيراتو Kia Grand Cerato 2022 من أفضل سيارات السيدان المدمجة في المملكة والوطن العربي، لها شعبية كبيرة ونسبة مبيعاتها عاليه في الأسواق، الإصدار الجديد منها تم إدخال بعض التحسينات عليه، ليكون أكثر تطور وعصرية، أنيق من الداخل والخارج، خمس فئات متميزة من Cerato متاحه بثلاث أنواع من المحركات، وفتيس أوتوماتيك، موفرة في استهلاك الوقود، أقصي سرعة لها 190 كم، معدل التسارع يبلغ 100 كيلو خلال 10،6 ثواني، تتوافر بثلاث ألوان جذابة وهي الأحمر و الأزرق، والفضي، شنطة خلفية مساحتها جيدة كهربائية، الفئات الأعلى تأتي بفتحة سقف، إليكم التفاصيل.

كيا سيراتو Kia Grand Cerato 2022

تم تزويد كيا سيراتو 2022 بحزمة من التحديثات الجديدة، ارتفاعها يبلغ 1450مم، والطول 4640 مم، الشباك الأمامية تمنح المقدمة مظهر رائع ذات شكل انسيابي، ومصابيح فيس ليفت، في المنتصف تظهر علامة كيا الشهيرة، زودت بأنظمة أمان قوية للحفاظ عل سلامة القائد والركاب، من موانع الانزلاق، والوسائد الهوائية في مقاعد الصف الأول والجوانب الخلفية، لمقاعد الأطفال يوجد وصلات للتثبيت، تدعم أيضا وجود حساسات خلفية، ومثبت للسرعة.

تصميم Kia Grand Cerato 2022 الداخلي

الجلوس بالمقصورة الداخلية ممتع جداً، تم تجهيزها بالعديد من وسائل الترفيه، المقاعد مخملية لجلوس مريح لساعات طويلة، بكل استرخاء، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة يسهل التعامل معها، يوجد مسند أمامي مريح لوضع اليد، أماكن تخزين صغيرة، وحاملات للأكواب، تكيف قوي ينقي الهواء جيداً، يدوي، يوجد فتحات للتكييف في الخلف، يتوفر 4 مكبرات للصوت، ومخرج خاص بال aux للاستماع لكل المقاطع الصوتية المحببة، والفيديوهات، لتسلية الركاب خلال التجول، تتصل بالقمر الصناعي، تدعم نظام التشغيل عن بعد.

محرك كيا سيراتو 2022 وقوة الأداء

تأتي سيارة Cerato 2022 بثلاث أنواع من المحركات حسب الفئة ورغبة العميل، جميع المحركات 4 سلندر، النوع الأول 1600 سي سي بقوة 123 حصان، والثاني 1600 سي سي بقوة 152 حصان، والثالث بقوة 204 حصان، المحركات الثلاثة يدعمن نظام الدفع الأمامي، ونسبة استهلاك الوقود هي 18،6 كم لكل 100 كيلو، يبلغ قياس العجلات مابين ال 15 إلى 17 بوصة.

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