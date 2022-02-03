اقوي عرض على 60 شهر فقط... تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 2022 بجميع فئات السيارة بمواصفات عالية الجودة

تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 2022، تشتهر شركه تويوتا بإنتاج أفضل أنواع السيارات التي يقبل عليها العديد من الناس لشرائها أو تقسيطها لتميزها بالمواصفات القياسية والأداء العالي، ومنها سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 والتي تم طرحها بعده إصدارات مختلفة في الإمكانات والسعر وعروض التقسيط، وإليكم مواصفات تويوتا برادو تي اكس ال وعروض التقسيط.

تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 2022

عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 1 2022

تقسط السيارة على 60 شهر ولا يوجد مقدم أما قيمه الدفعة الأخيرة 57.440 ريال سعودي.

قيمة القسط الشهري 2872 ريال سعودي

سعر السيارة قبل إضافة الضريبة 143.600 ريال سعودي.

عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022

سعر السيارة قبل أضافه الضريبة 152.300 ريال سعودي.

لا توجد دفعه أولى، وقيمه الدفعة الأخيرة 60.920 ريال سعودي.

قيمه القسط الشهري 3.046 ريال سعودي.

مده التقسيط خمس سنوات.

عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022

مواصفات سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 1 2022