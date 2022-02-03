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عمر شويل - جدة اقوي عرض على 60 شهر فقط ... تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 2022 بجميع فئات السيارة بمواصفات عالية الجودة - ثقفني
تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 2022، تشتهر شركه تويوتا بإنتاج أفضل أنواع السيارات التي يقبل عليها العديد من الناس لشرائها أو تقسيطها لتميزها بالمواصفات القياسية والأداء العالي، ومنها سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 والتي تم طرحها بعده إصدارات مختلفة في الإمكانات والسعر وعروض التقسيط، وإليكم مواصفات تويوتا برادو تي اكس ال وعروض التقسيط.
تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 2022
عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 1 2022
- تقسط السيارة على 60 شهر ولا يوجد مقدم أما قيمه الدفعة الأخيرة 57.440 ريال سعودي.
- قيمة القسط الشهري 2872 ريال سعودي
- سعر السيارة قبل إضافة الضريبة 143.600 ريال سعودي.
عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022
- سعر السيارة قبل أضافه الضريبة 152.300 ريال سعودي.
- لا توجد دفعه أولى، وقيمه الدفعة الأخيرة 60.920 ريال سعودي.
- قيمه القسط الشهري 3.046 ريال سعودي.
- مده التقسيط خمس سنوات.
عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022
مواصفات سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 1 2022
- تأتي سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 1 2022 بمحرك قوى تصل قوته إلى 164 حصان ويتكون من 4 سلندرات وتصل سعه المحرك إلى 2.7 لتر.
- تزين واجهة السيارة الأمامية كشافات مضيئة تساعد السائق على الرؤية في أثناء الليل أو في الجو المتقلب كالضباب.
- كما أن خزان الوقود ذو سعة جيدة تصل إلى 87 لتر.
- يبلغ عزم دوران سيارة تويوتا برادو في اكس ال 1 2022 حوالي 246 نيوتن/ متر.
- تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي يتميز بوجود ست سرعات مختلفة،
- كما يمكن أن يعمل بشكل يدوي.
- تأتي سيارة تويوتا برادو تي اكس ال1 بهيكل خارجي صلب اليوم يمكن السائق من القيادة في مختلف الطرق بسهولة.
- كما يمكن تحريك مقاعد السيارة كهربيا لتنظيم الجلوس للأطفال، بالإضافة أن السيارة تحتوي على وسائل ترفيه مثل المكيف الذي يساعد على ضبط حرارة الجو بداخل السيارة.
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