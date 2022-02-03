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السيارة الجبارة وصلت السعودية…سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الجبارة وصلت السعودية…سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارة الجبارة وصلت السعودية...سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية - ثقفني

سيارة تويوتا بريوس 2022 الجديدة كلياً بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية، تعد سيارة تويوتا بريوس يابانية المنشأ و يوجد منها 4 فئات مختلفة، وتعد سيارة اقتصادية موفرة للوقود وهي مناسبة للتنقلات العائلية و تتميز بمقصورة مريحة  وراقية، فتاتي بضمان ثلاث سنوات وتتميز بالاستقرار والاتزان خلال السير بها خلال المنعطفات حيث  يمكن توجيهها بثقة  لكنها ليست خفيفة مثل السيارات الرياضية في الحركة.

السيارة الجبارة وصلت السعودية...سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا بريوس 2022 الجديدة كلياً

قد صممت سيارة تويوتا نوع جديد من السيارة وهي سيارة تويوتا بريوس 2022 التى قد تتميز بمواصفات وممزيات جديدة مختلفة عن باقي أنواع السيارات والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بريوس 2022 وأسعارها في المملكة العربية السعودية .

السيارة الجبارة وصلت السعودية...سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا بريوس 2022

يمكن الاختيار في سيارة تويوتا بريوس 2022 ما بين خيارين للمحرك الداخلي:

  • الاول محرك هجين تبلغ قوته نحو 96 حصان ويعمل عن طريق 4 أسطوانات و تصل سعته  إلى 1.8  لتر ويسجل المحرك معدل 142 دوره نيوتن.
  • أما المحرك الثاني  تبلغ قوته 53 حصان ويعمل كهربائيا بمعدل تسارع يصل إلى 163 نيوتن.
  • توفر سيارة تويوتا العديد من أنظمة الأمان والسلامة حيث تشمل تنبيهات  ضد التصادم كما تساعد السيارة في معرفة حركة المشاة.
  • كما تعمل على قراءة إشارات المرور،  بالإضافة إلى العمل على اتزان السيارة في أثناء السير بواسطة مثبت تفاعلي.
  • يمكن التحكم في المصابيح أوتوماتيكيا  التي توجد في الجهة الأمامية من السيارة.

السيارة الجبارة وصلت السعودية...سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية

اسعار تويوتا بريوس 2022

  • تختلف أسعار الثلاثة لسيارة تويوتا بريوس 2022 في السعر على المستوى العالمي والمحلي.
  • حيث أن الفئة الأولي تعمل بواسطة خاصية الدفع الأمامي و تبدأ أسعارها من 24.525  دولار أمريكي.
  • أما  الفئة الثانية تعتمد على نظام الدفع الكلي  للقيادة و تبدأ أسعارها من 27.300  دولار أمريكي.
  • بينما يبلغ سعر تويوتا بريوس برايم 2022 التي تعد الفئة الثالثة  حوالي 28.250  دولار أمريكي.

السيارة الجبارة وصلت السعودية...سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية

مميزات سيارة تويوتا بريوس 2022

  • شاشة لمس بمقاس 7 بوصة.
  • تدعم آبل كار بلاي و نقطة اتصال واي فاي.
  • تدعم امازون اليكسا.
  • توفر ستيريو بأربع مكبرات للصوت.
  • يوجد بها ثلاث مخارج USB.
  • شحن لاسلكي للجهاز.
  • مرآة للرؤية و نظام ملاحة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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