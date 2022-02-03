السيارة الجبارة وصلت السعودية...سيارة تويوتا بريوس 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا بريوس 2022 الجديدة كلياً بأحدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية، تعد سيارة تويوتا بريوس يابانية المنشأ و يوجد منها 4 فئات مختلفة، وتعد سيارة اقتصادية موفرة للوقود وهي مناسبة للتنقلات العائلية و تتميز بمقصورة مريحة وراقية، فتاتي بضمان ثلاث سنوات وتتميز بالاستقرار والاتزان خلال السير بها خلال المنعطفات حيث يمكن توجيهها بثقة لكنها ليست خفيفة مثل السيارات الرياضية في الحركة.

سيارة تويوتا بريوس 2022 الجديدة كلياً

قد صممت سيارة تويوتا نوع جديد من السيارة وهي سيارة تويوتا بريوس 2022 التى قد تتميز بمواصفات وممزيات جديدة مختلفة عن باقي أنواع السيارات والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بريوس 2022 وأسعارها في المملكة العربية السعودية .

مواصفات سيارة تويوتا بريوس 2022

يمكن الاختيار في سيارة تويوتا بريوس 2022 ما بين خيارين للمحرك الداخلي:

الاول محرك هجين تبلغ قوته نحو 96 حصان ويعمل عن طريق 4 أسطوانات و تصل سعته إلى 1.8 لتر ويسجل المحرك معدل 142 دوره نيوتن.

أما المحرك الثاني تبلغ قوته 53 حصان ويعمل كهربائيا بمعدل تسارع يصل إلى 163 نيوتن.

توفر سيارة تويوتا العديد من أنظمة الأمان والسلامة حيث تشمل تنبيهات ضد التصادم كما تساعد السيارة في معرفة حركة المشاة.

العديد من أنظمة الأمان والسلامة حيث تشمل تنبيهات ضد التصادم كما تساعد السيارة في معرفة حركة المشاة. كما تعمل على قراءة إشارات المرور، بالإضافة إلى العمل على اتزان السيارة في أثناء السير بواسطة مثبت تفاعلي.

يمكن التحكم في المصابيح أوتوماتيكيا التي توجد في الجهة الأمامية من السيارة.

اسعار تويوتا بريوس 2022

تختلف أسعار الثلاثة لسيارة تويوتا بريوس 2022 في السعر على المستوى العالمي والمحلي.

بريوس 2022 في السعر على المستوى العالمي والمحلي. حيث أن الفئة الأولي تعمل بواسطة خاصية الدفع الأمامي و تبدأ أسعارها من 24.525 دولار أمريكي.

أما الفئة الثانية تعتمد على نظام الدفع الكلي للقيادة و تبدأ أسعارها من 27.300 دولار أمريكي.

بينما يبلغ سعر تويوتا بريوس برايم 2022 التي تعد الفئة الثالثة حوالي 28.250 دولار أمريكي.

مميزات سيارة تويوتا بريوس 2022