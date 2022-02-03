السيارة الحديثة العملاقة... سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأحدث مواصفات ومميزات جبارة وأسعار خيالية

سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كلياً في السعودية، سيارة بليتا وهي ما تسمى بوحش الصحراء، حيث يوجد بها تطور فريد في عالم السيارات، فهي واحدة من السيارات المميزة في العالم فالإصدار الجديد منها تم تصنيعه بأحدث المعدات والتقنيات، وصممت أيضًا بأحدث طراز في عالم السيارات، حيث أن شركة تويوتا المسئولة عن تصميمها تهتم بشكل وتصميم سياراتها بشكل كبير، وتبذل شركة تويوتا جهدها في جعل السيارات مواكبة للعصر.

سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كلياً في السعودية

سوف نذكر لكم الان من خلال موقع ثقفني العديد من المواصفات والمميزات التى تحتوي عليها سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي قد تفضلها عن غيرها من السيارات وهي :-

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

تقوم سيارة بيلتا بالاعتماد على الجر الأمامي وهذه خاصية مزودة في العجلات.

تستهلك السيارة 5.1 من الوقود كل 100كم.

يحتوي محرك سيارة تويوتا بيلتا 2022 على ٤ سرعات مختلفة، كما أن السيارة المانيوال تحتوي على 5 سرعات.

فرامل سيارة تويوتا بيلتا 2022 مزودة بخصائص الأمان.

كما تحتوي سيارة تويوتا بيلتا 2022 على مكبر صوت داخلي .

ويوجد بها أيضاً شاشة عرض ذات جودة عاليه .

كما يوجد داخل سيارة تويوتا بيلتا 2022 مكيف هوائي داخلي يعمل إلكترونياً .

ويوجد بها مقاعد كبيرة تتميز بالراحة في الجلوس عليها .

مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022

تحتوي سيارة تويوتا بيلتا 2022 على محرك رباعي الأسطوانات كما تحتوي على سعة 105 لتر.

على محرك رباعي الأسطوانات كما تحتوي على سعة 105 لتر. وتحتوي السيارة على قوة محرك 105حصان.

تحتوي السيارة على عزم دوران 138نيوتن/متر.

تعمل سيارة تويوتا بيلتا 2022 من خلال نظام الجر الموجود في عجلات السيارة.

من خلال نظام الجر الموجود في عجلات السيارة. تتميز السيارة بخاصية الثبات على الطرق الوعرة والمنحنيات والشوارع الصغيرة.

تقوم السيارة بالاحتفاظ بدرجات حرارة الجو.

يوجد بالسيارة مكيف هوائي أوتوماتيكي.

الفرامل الموجودة في السيارة تعمل بالنظام الاوتوماتيكي، فتعطي السيارة الأمان الكافي عند السير وتقلل من الأخطار والحوادث.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية:

قد تم الإعلان عن السيارة من خلال الإعلانات الترويجية فقط ولم يتم إلى الآن الإعلان الرسمي عن سعر السيارة، وكل الأسعار المعلن عنها إلى الآن غير رسمية، ولم تعلن الشركة المسئولة عن أي أسعار إلى الآن، ولكن بعض الخبراء في عالم السيارات قد توقعوا أن سعرها سوف يكون 300 ألف ريال سعودي.