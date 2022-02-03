أرخص سيارة موفرة للوقود …سيارة كيا بيكانتو الموفرة للوقود مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخرافية

سيارة كيا بيكانتو الموفرة للوقود، تعد سيارات كيا بيكانتو من السيارات التي يتم تصنيعها في كوريا الجنوبية ومن أهم مميزاتها أنها اقتصادية في استهلاكها للوقود مقارنة بالسيارات المنافسة، وتم طرح أول إصدار لسيارة كيا بيكانتو في عام 2003 الذي استمر طرحه حتى عام 2011، ويتميز إصدارها الثاني عن الإصدار الأول بعدة مواصفات منها أن السيارة متوفرة بخمسة أبواب مقارنة بالإصدار الأول الذي كان يتميز بثلاثة أبواب فقط، وإليكم مواصفات السيارة وأسعارها.

سيارة كيا بيكانتو الموفرة للوقود

مواصفات سيارة كيا بيكانتو

تتميز سيارات كيا بيكانتو بمحرك قوى تصل سعته نحو 1248 لتر.

بمحرك قوى تصل سعته نحو 1248 لتر. تأتي بأربعه سلندرات وتعمل بواسطه الدفع الأمامي للعجلات كما تتميز بمقصورة واسعة مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما تحتوي على مصابيح أمامية تزين واجهه السيارة بشكل مستطيل لتعطيها لمحة من الأناقة والفخامة وتعمل تلك المصابيح بتقنيه الليد.

تم صناعة جلد المقاعد من أفضل أنواع الجلود.

يتوفر بالسيارة خاصيه تعمل على تثبيت مقاعد جلوس الأطفال للمحافظة على أمانهم أثناء القيادة.

توفر السيارة خاصيه القفل المركزي.

تصل سعة خزان الوقود في سيارات كيا بيكانتو إلى 35 لتر، وتعد من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود.

تبلغ قوه المحرك 84 حصان، كما يقدر عزم دوران السيارة ب 122 نيوتن لكل متر.

تتميز بتوفر ناقل حركه أوتوماتيكي وأقصى سرعه للسيارة هي 161 متر في الساعة .

يتوفر بالسيارة العديد من أنظمه الأمان مثل نظام مانع الانغلاق.

كما يتوفر شبك أمامي في أعلى واجهه السيارة لتعطي لها مظهر رياضي مميز.

أضواء السيارة الخارجية تدعم تقنية الليد.

مميزات سيارة كيا بيكانتو

تتميز بالعديد من وسائل الترفيه حيث تأتي بشاشه لمس بمقاس 7 بوصة، كما تحتوي على شاشه عرض معلوماتية تعمل بواسطة اللمس أيضا.

تتميز واجهة السيارة الخلفية بانحناءات رياضية أعلى صندوق السيارة لتعطيها لمسة من الرقى والتميز.

يأتي تابلوه السيارة بحجم عريض ويتميز بتصميم انسيابي رائع يتوفر بالسيارة مخرجين للوقود تم تصميمهم بشكل دائري

سعر سيارة كيا بيكانتو