انخفاض سعر كامري 2022 ستاندر ونص فل لأول مرة 2022.. كامري الجبارة

تويوتا كامري 2022 هي سيارة من أروع السيارات التي أنتجتها شركة تويوتا عبر تاريخها في فئة السيارات التي تمتلك هيكل من نوع سيدان، وتعد كامري الجديدة هي سيارة خرافية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولذلك لأنها تحتوي على كماليات غاية في القوة والجمال منها حساسات الاصطفاف والفرامل الإلكترونية وخاصة الوقوف المؤقت بالإضافة الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي كما تحتوي جميع فئات السيارة على خاصية الدخول السريع بدون مفتاح.

للمرة الأولى انخفاض سعر كامري 2022 جميع الفئات بـ 2022.. 100% أسعار رخيصة

انخفضت الفئة الأولى ستاندر من كامري 2022 LE STD من سعر 99 ألف و705 ريال إلى 98 ألف و900 ريال.

وفي الوقت نفسه انخفضت فئة LE من سعر 103 ألف 385 ريال.

وأصبحت لدى عبداللطيف جميل الآن بسعر 102 ألف 580 ريال سعودي.

فئة HEV LE كانت في شهر اكتوبر من العام الماضي كانت بسعر 104 ألف و75 ريال.

الآن أصبحت بسعر 103 ألف و155 ريال سعودي.

اسعار فئات كامري الجديدة بعد انخفاض الأسعار لأول مرة في 2022

فئة GLE – K أصبحت بعد الانخفاض بسعر 110 ألف 745 ريال سعودي.

وكانت في الربع الأخير من العام الماضي بسعر 111 ألف 665 ريال وهي فئة النصف فل بتهجيزات خرافية.

وفي الوقت نفسه هناك فئ HEV GLE-K كان سعرها 114 ألف و80 ريال وهي الآن بـ 113 ألف و130 ريال سعودي.

أبرز مزايا كامري في السعودية واحدة من أنجح السيارات بالمملكة