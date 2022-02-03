كورولا كروس فل كامل بنزين سعر جديد رخيص فبراير 2022.. تويوتا رخيصة

تعرضت سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 فل كامل بنزين الانخفاض في السعر، وتتميز السيارة بكونها تمتلك محرك يعمل بالبنزين حيث مازال السيارات الهايبرد غير معتادة للكثيرين في المملكة العربية السعودية، وتمثل السيارة المشار إليها سيارة تكفي لكافة الاحتياجات الأساسية تقريبا المطلوبة من السيارة بشكل اليومي، وكذلك تمتلك كورولا cross مزايا عديدة منها أنها سيارة اعتمادية ومصروفات تشغيلها هي أقرب مصروفات تشغيل لسيارة اقتصادية.

كورولا كروس فل كامل بنزين سعر جديد رخيص فبراير 2022

سعر كورولا كروس 2021 في بداية عام 2020 فئة فل كامل كان سعرها آنذاك هو 102 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه كانت السيارة تتوفر وقتها بأسعار أكثر من ذلك لدى الموزعين السيارة في المملكة.

كذلك لم تكن السيارة متوفرة بكثرة لأن حجزها كان شديد للغاية بسبب رغبة الكثيرين في امتلاكها بالسعودية.

وتوفر وكالة عبداللطيف جميل وكيل علامة تويوتا في المملكة العربية السعودية السيارة نفسها بسعر 100 ألف و165 ريال سعودي.

اقوى منافسين كورولا cross في المملكة العربية السعودية

تنافس كورولا cross موديل 2021 العديد من السيارات الcross over بنفس سنة موديلها بالمملكة العربية السعودية ومن بين أبرز منافسيها:

كيا سيلتوس.

إم جي zs.

نيسان كيكس.

أوبل كروس لاند.

ولكن تعد كورولا cross من سيارات الكروس اوفر نجاحا في المملكة وذلك بفضل أنها سيارة من علامة تويوتا اليابانية العالمية.

أهم وأبرز مواصفات كورولا cross فل كامل 2021