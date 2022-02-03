تويوتا كورولا كروس و تويوتا كورولا 2021 سيارات نالت شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية وذلك بفضل كونهما من أكثر السيارات التي حققت المعادلة التي دفعت الكثيرين في المملكة من شرائهما، وهناك أوجه تشابه كبيرة بين السيارات اللواتي يرفعان شعار تويوتا في المقدمة، ولعل أبرز أوجه التشابه أن السيارتين اعتماديين وكلاهما ليست لهم مصروفات تشغيل وصيانة ليست بالكثيرة وهو أحد أهم أسباب النجاح الخرافي الذي تناله السيارتين.

سيارات تويوتا كورولا كروس كورولا 2021 رخيصة.. حالات نظيفة ممشى قليل

هناك سيارة كورولا كروس 2021 نصف فل في تقع في جده، ممشى السيارة يقل عن الـ 250 كيلومتر وهو ممشى قليل للغاية.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 99 ألف و999 ريال سعودي، صالون السيارة والبودي الخارجي لها بحالة الوكالة.

السيارة تحتوي على قير يعمل اوتوماتيكي وتمتلك هيكل كروس اوفر، وكذلك تمتلك السيارة كاميرا مثبتة في الصدام الخلفي.

سيارات مستعملة للبيع كورولا 2021 رخيصة وحالات نظيفة

كذلك هناك سيارة تويوتا كورولا 2021 مطور مستعملة ورخيصة بسعر 72 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 23 كيلومتر وهو ممشى قابل للزيادة حتى إكمال نقل ملكية السيارة.

السيارة متواجدة في الرياض وهي باللون الأبيض، حالة البودي الخارجي بتقييم 9 على 10.

بالإضافة إلى ما سبق هناك بعض الإضافات على السيارات مثل تظليل الزجاج وطبقة حماية على البودي ضد الشمس.

كورولا ممشى قليل رخيصة وبحالة جيدة في المملكة العربية السعودية