اليكم مواصفات ومميزات سيارة هوندا اوديسي 2022 وأسعارها في الأسواق

إستطاعت السيارة هوندا أوديسي أن تمنح أصحابها من الداخل الشعور بأجواء مثيرة للدهشة والإعجاب لما تتمتع به السيارة من مميزات جذابة والأكثر تطوراً ورقياً في عالم السيارات الميني فان العائلية، مع توافر التكنولوجيا المتقدمة حول أداء السيارة وجميع مواصفاتها لتصبح ضمن إختيارات الأسرة الأولى في الحصول على سيارة، كما إستطاعت السيارة هوندا أوديسي من توفير كافة وسائل الأمان والسلامة لركابها وخاصة بعد توافر الفرامل (CMBS) التي تخفف من إحتمالية وقوع الحوادث.

مواصفات السيارة هوندا أوديسي

تحتوي السيارة هوندا أوديسي على العديد من المواصفات التي جعلتها في قمة التميز والتطور كما سنوضح فيما يأتي بعض هذه المواصفات:

المواصفات الخارجية

يتكون هيكل السيارة هوندا أوديسي من الهندسة المتوافقة (ACE) الذي يحرص على سلامة الركاب أثناء حدوث إصطدامات أمامية لاقدر الله.

يتوفر داخل السيارة هوندا أوديسي كاميرا حتى يستطيع من يقود السيارة ليلاً رؤية المقاعد الخلفية للسيارة أثناء الظلام عن طريق الرؤية عبر شاشة العرض.

تحتوي السيارة هوندا أوديسي على وسائد هوائية لحماية ركبتين السائق والراكب الأمامي إذا حدث تعرض لضربات قوية في حالة الإصطدام الأمامي.

يساعد نظام تثبيت السرعة المتكيف الموجود داخل السيارة هوندا أوديسي من تحديد السرعة المناسبة مع مراعاة المسافات بين السيارات الأمامية للسيارة فهو يقوم بتعديل السرعة أوتوماتيكياً.

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة هوندا أوديسي محرك تبلغ سعته حوالي 5.3 لتر ليقوم بإنتاج قوة تبلغ 280 حصاناً بعد القيام 600 دورة خلال دقيقة واحدة.

تحتوي السيارة هوندا أوديسي على ناقل حركة أوتوماتيكي متوفر به 10 سرعات.

تتمتع السيارة هوندا أوديسي بمنطقة تخزين خلفية كبيرة الحجم تكفي لحمل كافة الأغراض وذلك عن طريق طي صف المقاعد الثالث للأسفل، كما يمكن إزالة صف المقاعد الثاني فهو منزلق بشكل رائع ويمكن إزالته.

سعر السيارة هوندا أوديسي