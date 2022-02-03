بـ21 الف ريال أرخص 3 سيارات في سوق السعودية أبرز مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها

بـ21 الف ريال أرخص 3 سيارات في سوق السعودية قامت أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية بالكشف عن أرخص سيارات في السعودية وعن أبرز مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المتوفرة بها في السوق السعودية، وهذه الفئة من السيارات أسعارها مناسبة للفئات من الطبقات الأقل من العليا حتى تمكنهم من العيش في حياة راضية، فالحياة بدون سيارة أصبحت صعبة وخاصة وأننا في عصر السرعة ويجب امتلاك سيارة حتى نستطيع مواكبة الحياة وتنفيذ مهامنا في وقت أسرع فالوقت أصبح كالذهب في الفترة الحالية.

بـ21 الف ريال أرخص 3 سيارات في سوق السعودية

1. جيلي LC باندا 2015

مواصفات السيارة:-

هذه السيارة من أفضل السيارات الرخصية المقدمة حاليًا في الأسواق السعودية وليس لأن طرازها قديم فهذا يعني رداءة المقصورة أو الإمكانيات.

سعر السيارة يبدأ في السعودية من 20 ألف ريال سعودي والطراز الأعلى موديل 2016 سعره يبدأ من 21 ألف ريال سعودي.

تقترن السيارة بفتيس أوتوماتيكي مكون من عدة نقلات وناقل آخر يعمل يدويًا.

اقتصادية جدًا في استهلاك الوقود وحجمها صغير ومناسب خاصة للفئة الأنثوية.

مناسبة للسير على الطرق السريعة والأراضي الغير ممهدةز

استهلاكها للبنزين يبلغ 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

سعة موتور السيار 1300 سي سي وقوته حوالي 86 حصان وأقصى عزم دوران للسيارة هو 110 نيوتن لكل متر.

2. سيارة هيواندي جراند 10

مواصفات السيارة:-

موتور السيارة سعته 1200 سي سي وقوته 83 حصان ويتكون من أربع أسطوانات.

أقصى سرعة للسيارة هي 155 كيلو متر في غصون ساعة واحدة وأقصى عزم دوران للسيارة هو 114 نيوتن لكل متر.

سعر السيارة يبدأ من حوالي 54 ألف ريال سعودي.

مرايا السيارة تأتي بنفس لون السيارة.

مزودة بخاصية القفل المركزي.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

3. ميتسوبيشي أتراج

مواصفات السيارة:-