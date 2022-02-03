نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة بنتلي ٢٠٢٢ في السعودية والإمارات وأهم مواصفات السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة بنتلي ٢٠٢٢ ومواصفاتها تعتبر من أهم المعلومات التي يرغب الكثير من أهل المملكة والإمارات والخليج العربي عمومًا في الاطلاع عليها خصوصًا من عشاق اقتناء السيارات الرياضية المتميزة، ولا سيما أنه قد تم الإعلان مؤخراً عن أحدث موديلات سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد ٢٠٢٢ ، وفيما يلي على ثقفني سوف يتم استعراض سعر ومواصفات هذه السيارة بالتفصيل.

مواصفات سَيارة بِنتلي كونتيننتال جي تي سبيد ٢٠٢٢

تتمتع سيارة بنتلي كونتيننتال الرياضية الجديدة بمجموعة من المواصفات المميزة ؛ حيث إنها تعمل بمحرك W12 الذي يعمل بقوة ٦٥٠ حصان ، وهو يحقق زيادة تبلغ حوالي ٢٤ حصان بالمقارنة مع طراز موتور W12 الحالي.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة ٢٠٨ ميل لكل ساعة أي حوالي ٣٣٥ كيلو متر في الساعة، ويوجد في السيارة ناقل حركة بمقبض ثنائي وبه ٨ سرعات. وتتضاعف سرعة السيارة عند الانتقال إلى الوضع الرياضي.

كما تتمتع السيارة بتصميم خارجي رياضي عملي احترافي وجذاب تماماً وهي تأتي باللون الداكن والصورة التالية توضح تصميم السيارة بالتفصيل

سعر سيارة بنتلي ٢٠٢٢ في السعودية

لقد بلغ السعر العالمي لأحدث موديل من سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد ٢٠٢٢ حوالي ٢٧٥ ألف دولار أمريكي، وفي أسواق السيارات بالمملكة العربية السُّعُودية فإن سِعر هذا الموديل للسيارة يتراوح بين ٩٠٠ ألف حتى ١١٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وهي تشبه في مواصفاتها القوية سيارة كيا سبورتاج 2022 ، ويأتي سعر باقي موديلات سيارة بنتلي في المملكة العربية السُّعُودية على النحو التالي:

سِعر سيارة بنتلي فلاينج سبور ڤي ٨ يتراوح بين ٨٥٠ ألف وحتى مليون ريال سعودي.

سعر سَيارة بنتلي فلاينج سبور W12 يتراوح بين ٩٤٠ ألف وحتى ١٣٠٠٠٠٠ ريال سعودي.

سعر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سي ڤي ٨ يتراوح بين ٨٥٠ ألف وحتى مليون ريال سعودي.

سِعر سَيارة بِنتلي بنتايجا ٢٠٢٢ ڤي ٨ يتراوح بين ٨٠٠ ألف وحتى ١٨٠٠٠٠٠ ريال سعودي.

سعر سيارة بنتلي بنتايجا ٢٠٢٢ W12 يتراوح بين ٩٥٥ ألف وحتى ٢ مليون ريال سعودي.

سعر بنتلي ٢٠٢٢ في الإمارات

يبلغ سِعر سَيارة بِنتلي كونتيننتال جي تي سبيد موديل 2022 أحدث موديلات سيارة بنتلي في سوق السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة ما يعادل حوالي مليون ومائة ألف ١١٠٠٠٠٠ دَرْهم إماراتي بالمقارنة مع السعر العالمي للسيارة وتختلف أسعار موديلات سَيارة بِنتلي الرياضية الجديدة سوء بنتايجا أو فلاينج سبور وسواء فئة v8 أو فئة W12.