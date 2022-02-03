نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الاحلام.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022، نتابعها عبر تلك المراجعة للسيارة من نوع الموديل المميز فورتشنر والتي تعد من بين أهم أنواع السيارات التي لها قدرة تشغيلية فائقة المستوى وهذا لما تحمله من قدر علي من الملحقات المميزة والقدرات التشغيلية المتميزة تأتي من التجهيز المميز سواء كان التجهيز من النوع الأساسي أو تجهيزات تعد للرفاهية بالسيارة وهذا ما سنتطرق له عبر الآتي من تلك الفقرات والتي نخص بالذكر فيها أهم المعلومات عن تلك السيارة الفارهة والتي تتسم بالفخامة مع العصرية في التصميم سواء من داخل مقصورتها أو من تصميمها الخارجي.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة من الموديل تويوتا فورتشنر قد تم تزويدها بعدد من التحديثات على مختلف الملحقات التي تتوفر فيها ومن أهم تلك المميزات التي قد طرأت على المواصفات ما نعرضه من خلال فقرتنا المقبلة والتي نعرض فيها أهم مواصفات ميكانيكا وتصميم السيارة من هذا الموديل الأكثر تميز.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

بالنسبة لأهم ما يتوفر بالسيارة من المواصفات لهذا الموديل فورتشنر بالتحديد فنذكرها من خلال متابعة الآتي من تلك النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ من القوة مائة وخمسين حصانا.

عزم دوران السيارة يصل للقيمة مائتين ثمانية وأربعين نيوتن لكل متر.

السعة للمحرك تصل إلى لترين ونصف.

الناقل الحركي للسيارة أوتوماتيكي ومدرج لخمس سرعات.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

أهم ما تمتاز به سيارة من هذا الموديل فورتشنر ما سنقوم بعرضه فيما يأتي

الواجهة من الأمام مزودة بالشبك مع الدمج بأضواء تعطي أفضل لمسات جمالية.

السيارة قد تم تزويدها بالخطاف الساحب.

الإضاءة الخاصة بالكشافات من النوع الذي يعمل بتقنية الليد.

أهم تجهيزات السيارة لمزيد من أمان القيادة:

متوفر الخاصية التي تتعلق بالفرملة من النوع التلقائي حال الطوارئ.

خاصية المحافظة على الطريق وتتبع المسار بشكل صحيح.

دعم السيارة بالمراقبة للنقاط العمياء.

السيارة متوفر فيها الوسائد الهوائية والتي تعتبر واحدة من أهم ملحقات تفادي الاصطدام.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

السعر الخاص بهذا الموديل بالسوق السعودي يصل لنحو مائة وسبعة عشر ألف ريال، وأغلى نسخها بسعر يصل لمائة ثمانية وعشرين ألف ريال.