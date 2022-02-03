سيارات هونداي النترا ازيرا 2022 سنتافي للتنازل بدون مقابل.. قسط رخيص

سيارات هونداي خاصة النترا أنشئت حالة من حالات النجاح في المملكة العربية السعودية، ويرجع الفضل في ذلك للموديلات المختلفة من الشركة الكوروية التي تقدم اختيارات عديدة للمستهلكين بأفضل الأسعار والتجهيزات وكذلك أكثر تكنولوجيات عالم السيارات تطورا، ويضم اسطول هونداي للسيارات العديد من الاختيارات منها، ازيرا وسنتافي وكونا وكريتا وتوسان وهي تشكيلة متباينة في أسعارها وكمالياتها لتناسب التنوع في أذواق المستهلكين.

سيارات مستعملة هونداي النترا ازيرا 2022 سنتافي للتنازل بدون مقابل.. قسط رخيص

هناك سيارة النترا 2021، السيارة تابعة لبنك الراجحي، وهي للتنازل دون مقابل، قير السيارة اتوماتيكي، المحرك يعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 12 ألف كيلومتر، السيارة تتواجد في الطايف، قوة المحرك 2000 سي سي.

السيارة خالية من الملاحظات على البودي الخارجي بالكامل من الاكصدام للاكصدام، وتكييش السيارة 77 ألف ريال.

تم دفع 5 أقساط على السيارة وعدد أقساط السيارة كاملة 60 شهر، قسط السيارة هو 1021 ريال شهريا.

هناك دفعة نهائية عند انتهاء عقد تقسيط السيارة قيمة هذه الدفعة هي 32 ألف ريال سعودي.

ازيرا 2022 مستعملة للتنازل بقسط رخيص وحالات فريدة في المملكة العربية السعودية

كذلك هناك سيارة هونداي ازيرا 2022، قسط السيارة هو 1989 ريال سعودي، قيرها اتوماتيكي وهي تعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 95 ألف وهو يمكن زيادته لكون السيارة قيد الاستعمال حتى البيع.

السيارة تتبع بنك الراجحي وهي للتنازل بدون مقابل تماما، حالة البودي الخارجي عليها ملاحظات.

كذلك تعرض الرفرف الأمامي من جهة الأمام على اليمين لصدمة وتم تصليحها بدون رش.

حالة السيارة من الداخل جيدة وكذلك حالة المحرك وناقل الحركة وجميع كماليات وحش هيونداي الجديدة.

تكييش السيارة هو 110 ألف ريال سعودي.

سنتافي الوحش الكوري العملاق للتنازل موديل 2021 بأروع حالة وقسط رخيص في السعودية