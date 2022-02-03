700 ريال سيارات للتنازل بدون مقابل تويوتا وهيونداي وام جي فرصة لامتلاك سيارة استعمال نظيف

700 ريال سيارات للتنازل بدون مقابل تويوتا وهيونداي وام جي أعلنت السوق السعودية وبعض المواطنين الذين انتهت حاجتهم لبعض السيارات عن وجود سيارات مستعملة للتنازل بأقساط أقل من ألف ريال سعودي وقد تكون بدون مقابل نهائيًا، وهذه السيارات منحة من الفئة المجتمعية الغنية للأشخاص الذين ليس في مقدروهم شراء سيارة بأسعار عالية أو سيارة جديدة أيًا كان، وكانت من ضمن السيارات المقدمة من أصحابها هي تويوتا كورولا 2018 وسيارة إم جي 5 2021 وكذلك سيارة هيونداي أكسنت 2020 وسنوضح تفاصيل كل سيارة وسعر تنازلها.

سيارات مستعملة للتنازل أقل من ألف ريال سعودي

1. سيارة هيونداي أكسنت 2020

مواصفات السيارة:-

السيارة للتنازل بدون مقابل وقسطها الشهري يبلغ حوالي 713 ريال سعودي ومنطقتها الرياض السعودية.

وقسطها الشهري يبلغ حوالي 713 ريال سعودي ومنطقتها الرياض السعودية. سعة المحرك الخاص بالسيارة تبلغ 1600 سي سي وقوته الحصانية حوالي 123 حصان.

يتصل الموتور بناقل حركة ميكانيكي مكون من خمس سرعات وبفتيس آخر مكون من ست سرعات.

2. سيارة ام جي 5 2021

مواصفات السيارة:-

محرك السيارة يبلغ 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته تبلغ حوالي 120 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 150 نيوتن لكل متر.

طول السيارة 4601 مللي متر وعرض السيارة 1818 مللي متر وارتفاع السيارة 1489 مللي متر.

حجم الحقيبة الخلفية للسيارة هي 512 لتر.

السيارة للتنازل بدفعة أولية ثلاثة آلاف ريال سعودي والقسط الشهري يبلغ 894 ريال سعودي.

منطقة تواجد السيارة مدينة ينبع في المملكة العربية السعودية.

موفرة إلى حد كبير في استهلاك البنزين ومقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي من النوع CVT .

تحتوي على وسائد هوائية للحماية ضد الاصطدام.

كشف النقط العمياء على الطريق ومراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

منافذ USB وخاصية البلوتوث ونقطة اتصال بالواي فاي.

3. سيارة تويوتا كورولا 2018

مواصفات السيارة:-