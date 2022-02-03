نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات واسعار سيارة تويوتا لاند كروزر نتناولها من خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة حيث أن السيارة من هذا الموديل المتميز تتمتع بعدد من المواصفات، والتي تجعلها مؤهلة وبشكل كبير لكي تكون من أبرز أنواع السيارات التي تمتاز بقوة وبراعة وأناقة التصميم سواء التصميم من الخارج أو من الداخل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما تمتاز به السيارة وأهم ما يخص تجهيزاتها من الداخل، وخصائص تصميم السيارة من الداخل، مع بيان تكلفة الشراء للسيارة بالأسواق.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا لاند كروزر

مواصفات واسعار السيارة تويوتا لاند كروزر من أهم ما يبحث عنه كل من لديه اهتمام بكل جديد بعالم السيارات حيث ن السيارة بالتقنيات اليابانية الحديثة والتي تيسر من القيادة للسيارة بأعلى معدلات من الأمان، ومن خلال ما يلي أهم المواصفات للسيارة:

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزرمن بينها ما يأتي من تلك النقاط المقبلة:

المحرك الخاص بالسيارة يمتلك سعة تصل لثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

قوة المحرك تصل للقيمة أربعمائة وتسعة حصان.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك. السيرة تحمل تقنيات يابانية للقيادة الآمنة.

أهم التجهيزات التي تتوفر بالسيارة

العديد من التجهيزات تتواجد بالسيارة ومن أهمها ما يأتي:

العديد من التجهيزات تتواجد بالسيارة ومن أهمها ما يأتي: السيارة متوفر بها المكابح التي تمنع الانغلاق.

متوفر أيضا عدد من الوسائد الهوائية والتي تحد من امتصاص الرضوض والصدمات.

السيارة ممتلكة لعرض يبلغ قرابة المترين بما يتيح راحة وسعة المقاعد.

متوفر الشاشة من النوع تاتش وتمتلك المقاس اثني عشر بوصة.

السيارة يتوفر فيها المشغل خاصية مميزة للسيطرة الكاملة أثناء القيادة.

السيارة يتوفر بها المكيف.

متوفر أيضا راديو ومشغل للسي دي.

منفذ لليوم إس بي.

أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر بالسوق المحلية المصرية مليون ومائتي ألف جنيه مصري بينما بالأسواق السعودية السعر يصل للقيمة ثلاثمئة وخمسة عشر ألف ريال سعودي، وبالسوق الإماراتي متوفرة بالسعر ثلاثمئة واثني عشر ألف درهم.